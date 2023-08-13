Первый зампред ВТБ Пучков возглавит объединенную судостроительную корпорацию

14 августа 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

ОСК полностью уходит под управление ВТБ Фото: Анна Майорова © URA.RU Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) возглавит первый зампред банка ВТБ Андрей Пучков, пост председателя совета директоров ОСК займет глава ВТБ Андрей Костин. Об этом сообщил осведомленный источник. «После перехода Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет пост председателя совета директоров ОСК займет глава ВТБ Андрей Костин. Возглавит корпорацию первый зампред банка ВТБ Андрей Пучко», — пишет РБК, ссылаясь на источник. По его данным, Пучков уйдет из банка в течение августа. Сама ОСК полностью уходит под управление ВТБ. Такое решение 10 августа озвучил президент России Владимир Путин. Срок передачи — пять лет. ОСК — это крупнейшая судостроительная компания России. Она была создана по указу Путина в марте 2007 года. Численность работников предприятий ОСК превышает 105 тысяч человек. Верфи ОСК строят подводные лодки, боевые и патрульные корабли, ледоколы, транспортные, промысловые и пассажирские суда. Корпорацией с 2014 года руководит Алексей Рахманов.

Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) возглавит первый зампред банка ВТБ Андрей Пучков, пост председателя совета директоров ОСК займет глава ВТБ Андрей Костин. Об этом сообщил осведомленный источник. «После перехода Объединенной судостроительной корпорации в доверительное управление ВТБ сроком на пять лет пост председателя совета директоров ОСК займет глава ВТБ Андрей Костин. Возглавит корпорацию первый зампред банка ВТБ Андрей Пучко», — пишет РБК, ссылаясь на источник. По его данным, Пучков уйдет из банка в течение августа. Сама ОСК полностью уходит под управление ВТБ. Такое решение 10 августа озвучил президент России Владимир Путин. Срок передачи — пять лет. ОСК — это крупнейшая судостроительная компания России. Она была создана по указу Путина в марте 2007 года. Численность работников предприятий ОСК превышает 105 тысяч человек. Верфи ОСК строят подводные лодки, боевые и патрульные корабли, ледоколы, транспортные, промысловые и пассажирские суда. Корпорацией с 2014 года руководит Алексей Рахманов.