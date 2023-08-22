В ХМАО набирают экскаваторщиков на зарплату в 270 тысяч рублей

23 августа 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Югорских экскаваторщиков зовут на вахту в Мурманскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе ищут машинистов экскаватора на вахту в Мурманскую область. Работникам обещают зарплату до 270 тысяч рублей на строительстве трассы. «На строительство дороги Мурманск-Териберка требуется машинист экскаватора (Sany, Cat, Volvo). Зарплата составляет от 135 до 270 тысяч рублей. Проживание и трехразовое питание за наш счет в вагон-городке по 3-4 человека», — говорится в публикации сервиса «Авито Работа». Работодатель предлагает сотрудникам самим выбрать длительность вахты от 30 до 60 дней. А размер оклада работникам обещают вне зависимости от выработки. Однако кандидаты должны иметь опыт в строительстве дорог на подобной технике. Ранее URA.RU рассказывало, что зарплаты у строителей ХМАО выросли на 15%. По сравнению с 2020 годом, сейчас работникам стали платить более 100 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе ищут машинистов экскаватора на вахту в Мурманскую область. Работникам обещают зарплату до 270 тысяч рублей на строительстве трассы. «На строительство дороги Мурманск-Териберка требуется машинист экскаватора (Sany, Cat, Volvo). Зарплата составляет от 135 до 270 тысяч рублей. Проживание и трехразовое питание за наш счет в вагон-городке по 3-4 человека», — говорится в публикации сервиса «Авито Работа». Работодатель предлагает сотрудникам самим выбрать длительность вахты от 30 до 60 дней. А размер оклада работникам обещают вне зависимости от выработки. Однако кандидаты должны иметь опыт в строительстве дорог на подобной технике. Ранее URA.RU рассказывало, что зарплаты у строителей ХМАО выросли на 15%. По сравнению с 2020 годом, сейчас работникам стали платить более 100 тысяч рублей.