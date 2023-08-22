22 августа 2023

В ХМАО набирают экскаваторщиков на зарплату в 270 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк «Молодежный». Курган , экскаваторщик, парк молодежный
Югорских экскаваторщиков зовут на вахту в Мурманскую область Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе ищут машинистов экскаватора на вахту в Мурманскую область. Работникам обещают зарплату до 270 тысяч рублей на строительстве трассы.

«На строительство дороги Мурманск-Териберка требуется машинист экскаватора (Sany, Cat, Volvo). Зарплата составляет от 135 до 270 тысяч рублей. Проживание и трехразовое питание за наш счет в вагон-городке по 3-4 человека», — говорится в публикации сервиса «Авито Работа».

Работодатель предлагает сотрудникам самим выбрать длительность вахты от 30 до 60 дней. А размер оклада работникам обещают вне зависимости от выработки. Однако кандидаты должны иметь опыт в строительстве дорог на подобной технике.

Ранее URA.RU рассказывало, что зарплаты у строителей ХМАО выросли на 15%. По сравнению с 2020 годом, сейчас работникам стали платить более 100 тысяч рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе ищут машинистов экскаватора на вахту в Мурманскую область. Работникам обещают зарплату до 270 тысяч рублей на строительстве трассы. «На строительство дороги Мурманск-Териберка требуется машинист экскаватора (Sany, Cat, Volvo). Зарплата составляет от 135 до 270 тысяч рублей. Проживание и трехразовое питание за наш счет в вагон-городке по 3-4 человека», — говорится в публикации сервиса «Авито Работа». Работодатель предлагает сотрудникам самим выбрать длительность вахты от 30 до 60 дней. А размер оклада работникам обещают вне зависимости от выработки. Однако кандидаты должны иметь опыт в строительстве дорог на подобной технике. Ранее URA.RU рассказывало, что зарплаты у строителей ХМАО выросли на 15%. По сравнению с 2020 годом, сейчас работникам стали платить более 100 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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