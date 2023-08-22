22 августа 2023

Пьяный житель ХМАО угрожал полицейским учебной гранатой

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, лимонка, учебная граната
Житель ХМАО получил штраф за взрыв учебной гранаты Фото:

Пьяный житель Сургута (ХМАО) угрожал сотрудникам полиции учебной гранатой. Группа «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что таким образом мужчина пытался избежать задержания.

«От оперативного дежурного поступило указание — проследовать по адресу для пресечения административного правонарушения со стороны жителя Сургута. В указанном доме наряд полиции обнаружил правонарушителя в состоянии алкогольного опьянения: мужчина продемонстрировал ручную пиротехническую учебно-имитационную гранату и, отдернув чеку, бросил ее в сотрудников охраны порядка», — указано в публикации.

Пиротехническое устройство вызвало задымление в помещении. В итоге полицейским удалось задержать нарушителя. За угрозу представителям власти суд назначил мужчине штраф — 50 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за сообщения о человеке с гранатой. Прибывшая полиция не обнаружила боеприпасы.

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Пьяный житель Сургута (ХМАО) угрожал сотрудникам полиции учебной гранатой. Группа «Суды Югры» в социальной сети «ВКонтакте» сообщила, что таким образом мужчина пытался избежать задержания. «От оперативного дежурного поступило указание — проследовать по адресу для пресечения административного правонарушения со стороны жителя Сургута. В указанном доме наряд полиции обнаружил правонарушителя в состоянии алкогольного опьянения: мужчина продемонстрировал ручную пиротехническую учебно-имитационную гранату и, отдернув чеку, бросил ее в сотрудников охраны порядка», — указано в публикации. Пиротехническое устройство вызвало задымление в помещении. В итоге полицейским удалось задержать нарушителя. За угрозу представителям власти суд назначил мужчине штраф — 50 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за сообщения о человеке с гранатой. Прибывшая полиция не обнаружила боеприпасы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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