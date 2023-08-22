Курганским школам не хватает денег на пожарные сигнализации

В курганских школах меняют пожарную сигнализацию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В мэрию Кургана обратились руководители крупных городских школ. Причиной стал недостаток средств, выделенных из бюджета, на оснащение учебных заведений новой пожарной сигнализацией. Об этом корреспондент URA.RU узнал на заседании комиссии городской думы по бюджету.

«В этом году выделено на замену пожарных сигнализаций в 16 школах и двух учреждениях допобразования около 53,2 млн рублей. <…> На одну школу приходится около 3 млн. К сожалению, не всем школам хватает этих средств», — сообщил представитель администрации депутатам. По данным мэрии, директорам школ приходится обращаться за дополнительным финансированием.

Имеющееся противопожарное оборудование устарело, либо меняется в ходе капитального ремонта. В бюджет была заложена средняя сумма из расчета 3 млн рублей на одну школу. Как выяснилось позднее, нескольким школам этих денег на противопожарное оснащение не хватило.

«Гимназиям №30 и №19 не хватило средств на установку пожарной сигнализации. Дополнительно ими было запрошено от 1 до 2 млн рублей», — привели конкретику на заседании. Денег не хватает школам с большими зданиями, в частности, в Заозерном жилом массиве. В мэрии пообещали рассмотреть заявления и выделить дополнительные средства.

Все сигнализации должны установить к 1 сентября. Исключение составят школы, в которых продолжается капитальный ремонт.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы пожаловались на ремонт в курганской школе. Власти заверили, что к началу учебного года недостатки будут устранены.