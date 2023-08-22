Челябинка попала под следствие за оправдание атаки ВСУ Крымского моста

23 августа 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Челябинке грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взрыв на Крымском мосту Жительница Челябинской области попала под уголовное дело из-за оправдания террористического акта, совершенного спецслужбами Украины на Крымском мосту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в соцсетях она призывала к осуществлению других терактов. «В социальной сети она призывала к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывала совершенный спецслужбами Украины террористический акт на Крымском мосту. Следственным органом УФСБ по региону возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. В ведомстве отметили, что помимо оправдания терроризма и призывов к нему челябинка выражала протест по поводу проведения специальной военной операции. Таким образом она выступила против российского общества и государства. Атака на Крымский мост произошла в середине июля. Она стала второй с осени 2022 года. Конструкцию атаковали надводные дроны, несущие на борту взрывчатку. Власти РФ отреагировали на агрессию. Были приняты меры по усилению защиты моста, а по ключевой инфраструктуре Украины нанесены удары возмездия.

Жительница Челябинской области попала под уголовное дело из-за оправдания террористического акта, совершенного спецслужбами Украины на Крымском мосту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в соцсетях она призывала к осуществлению других терактов. «В социальной сети она призывала к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывала совершенный спецслужбами Украины террористический акт на Крымском мосту. Следственным органом УФСБ по региону возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ („Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. В ведомстве отметили, что помимо оправдания терроризма и призывов к нему челябинка выражала протест по поводу проведения специальной военной операции. Таким образом она выступила против российского общества и государства. Атака на Крымский мост произошла в середине июля. Она стала второй с осени 2022 года. Конструкцию атаковали надводные дроны, несущие на борту взрывчатку. Власти РФ отреагировали на агрессию. Были приняты меры по усилению защиты моста, а по ключевой инфраструктуре Украины нанесены удары возмездия.