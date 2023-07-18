В Кремле объявили о начале возмездия Украине за теракт на Крымском мосту

Песков назвал удары по порту в Одессе возмездием за украинский теракт
новость из сюжетаВзрыв на Крымском мосту
Ночные удары по портам в Одессе являются ударами возмездия Минобороны России за теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими боевиками. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.
Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по порту в районе Одессы. Дмитрий Песков подтвердил о том, что эти ночные удары являются возмездием Украине за теракт на Крымском мосту.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.