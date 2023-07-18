В Кремле объявили о начале возмездия Украине за теракт на Крымском мосту

Песков: ночной удар по порту в Одессе является возмездием России за Крымский мост
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков назвал удары по порту в Одессе возмездием за украинский теракт Фото:
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Взрыв на Крымском мосту

Ночные удары по портам в Одессе являются ударами возмездия Минобороны России за теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими боевиками. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по порту в районе Одессы. Дмитрий Песков подтвердил о том, что эти ночные удары являются возмездием Украине за теракт на Крымском мосту.

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Ночные удары по портам в Одессе являются ударами возмездия Минобороны России за теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими боевиками. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по порту в районе Одессы. Дмитрий Песков подтвердил о том, что эти ночные удары являются возмездием Украине за теракт на Крымском мосту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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