Свердловский участник СВО раскрыл, как готовил бронемашины для защиты от ВСУ

Участник спецоперации из Екатеринбурга Александр модернизировал технику, чтобы ее не смогли разгромить ВСУ. Некоторое оборудование приходилось бронировать, а другое — тонировать. Своей историей с журналистом URA.RU поделился сам боец, который целый год провел в зоне СВО. На «гражданке» екатеринбуржец занимается автомобильным детейлингом (восстановление внешнего вида автомобиля, утраченного в ходе эксплуатации и защита машины от внешних воздействий).
«До того, как отправиться на спецоперацию, я занимался детейлингом. Машины — это моя страсть. Если честно, то я бы в жизни не подумал о том, что мои навыки и знания могут пригодиться на СВО. Но, как показало время, я сильно ошибался. Например, часто на фронте я крепил бронежилеты на двери, чтобы защитить наших ребят от пуль. Также приходилось создавать дополнительные усиленные каркасы вокруг кабин, двигательного отсека и бензобака. Делается это для того, чтобы повысить выживаемость на поле боя как техники, так и военнослужащих», — рассказал солдат.
После возвращения на «гражданку» Александр решил продолжить заниматься машинами. «После моего возвращения с СВО ко мне стали обращаться неравнодушные горожане, которые приобретают автомобили для того, чтобы передать их нашим ребятам на фронт. Волонтеры просят затонировать автомобили. Тогда я пошел к руководству Standard Detailing, где я работаю, с предложением организовать скидку для тех, кто просит „заточить“ машину для нужд СВО. Руководство полностью поддержало меня. За что я им благодарен. Так что теперь встретить у нас УАЗ „буханку“, которая уедет на фронт — дело обычное. Так получилось, что те навыки, которые я приобрел на СВО, помогают мне в работе на „гражданке“», — поделился екатеринбуржец.
Ранее URA.RU писало, что боец спецназа из Екатеринбурга превратил «буханку» в бронемобиль для нужд СВО. Мужчина приобрел УАЗ «буханку», за свои деньги установил на нее «лебедку». Ее грузоподъемность — почти пять тысяч кг. Также екатеринбуржец сменил лобовое стекло на бронированное. Для дополнительной защиты по периметру всего бронемобиля была произведена прошивка листами от корпуса танка.
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