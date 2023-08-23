Свердловский участник СВО раскрыл, как готовил бронемашины для защиты от ВСУ

Свердловский боец Александр устанавливал допзащиту на военную технику в зоне СВО

24 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец тонировал машины, которые отправлялись в зону СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации из Екатеринбурга Александр модернизировал технику, чтобы ее не смогли разгромить ВСУ. Некоторое оборудование приходилось бронировать, а другое — тонировать. Своей историей с журналистом URA.RU поделился сам боец, который целый год провел в зоне СВО. На «гражданке» екатеринбуржец занимается автомобильным детейлингом (восстановление внешнего вида автомобиля, утраченного в ходе эксплуатации и защита машины от внешних воздействий). «До того, как отправиться на спецоперацию, я занимался детейлингом. Машины — это моя страсть. Если честно, то я бы в жизни не подумал о том, что мои навыки и знания могут пригодиться на СВО. Но, как показало время, я сильно ошибался. Например, часто на фронте я крепил бронежилеты на двери, чтобы защитить наших ребят от пуль. Также приходилось создавать дополнительные усиленные каркасы вокруг кабин, двигательного отсека и бензобака. Делается это для того, чтобы повысить выживаемость на поле боя как техники, так и военнослужащих», — рассказал солдат. После возвращения на «гражданку» Александр решил продолжить заниматься машинами. «После моего возвращения с СВО ко мне стали обращаться неравнодушные горожане, которые приобретают автомобили для того, чтобы передать их нашим ребятам на фронт. Волонтеры просят затонировать автомобили. Тогда я пошел к руководству Standard Detailing, где я работаю, с предложением организовать скидку для тех, кто просит „заточить“ машину для нужд СВО. Руководство полностью поддержало меня. За что я им благодарен. Так что теперь встретить у нас УАЗ „буханку“, которая уедет на фронт — дело обычное. Так получилось, что те навыки, которые я приобрел на СВО, помогают мне в работе на „гражданке“», — поделился екатеринбуржец. Ранее URA.RU писало, что боец спецназа из Екатеринбурга превратил «буханку» в бронемобиль для нужд СВО. Мужчина приобрел УАЗ «буханку», за свои деньги установил на нее «лебедку». Ее грузоподъемность — почти пять тысяч кг. Также екатеринбуржец сменил лобовое стекло на бронированное. Для дополнительной защиты по периметру всего бронемобиля была произведена прошивка листами от корпуса танка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участник спецоперации из Екатеринбурга Александр модернизировал технику, чтобы ее не смогли разгромить ВСУ. Некоторое оборудование приходилось бронировать, а другое — тонировать. Своей историей с журналистом URA.RU поделился сам боец, который целый год провел в зоне СВО. На «гражданке» екатеринбуржец занимается автомобильным детейлингом (восстановление внешнего вида автомобиля, утраченного в ходе эксплуатации и защита машины от внешних воздействий). «До того, как отправиться на спецоперацию, я занимался детейлингом. Машины — это моя страсть. Если честно, то я бы в жизни не подумал о том, что мои навыки и знания могут пригодиться на СВО. Но, как показало время, я сильно ошибался. Например, часто на фронте я крепил бронежилеты на двери, чтобы защитить наших ребят от пуль. Также приходилось создавать дополнительные усиленные каркасы вокруг кабин, двигательного отсека и бензобака. Делается это для того, чтобы повысить выживаемость на поле боя как техники, так и военнослужащих», — рассказал солдат. После возвращения на «гражданку» Александр решил продолжить заниматься машинами. «После моего возвращения с СВО ко мне стали обращаться неравнодушные горожане, которые приобретают автомобили для того, чтобы передать их нашим ребятам на фронт. Волонтеры просят затонировать автомобили. Тогда я пошел к руководству Standard Detailing, где я работаю, с предложением организовать скидку для тех, кто просит „заточить“ машину для нужд СВО. Руководство полностью поддержало меня. За что я им благодарен. Так что теперь встретить у нас УАЗ „буханку“, которая уедет на фронт — дело обычное. Так получилось, что те навыки, которые я приобрел на СВО, помогают мне в работе на „гражданке“», — поделился екатеринбуржец. Ранее URA.RU писало, что боец спецназа из Екатеринбурга превратил «буханку» в бронемобиль для нужд СВО. Мужчина приобрел УАЗ «буханку», за свои деньги установил на нее «лебедку». Ее грузоподъемность — почти пять тысяч кг. Также екатеринбуржец сменил лобовое стекло на бронированное. Для дополнительной защиты по периметру всего бронемобиля была произведена прошивка листами от корпуса танка.