Мэр Шадринска Мокан не пришел в суд по делу о его премии

23 августа 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Прокуратура судится с гордумой из-за выданной мэру Антону Мокану премии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэра города Шадринска Курганской области Антона Мокана в качестве заинтересованного лица вызывали в суд по делу о выплаченной ему в декабре премии, но он не пришел. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом, являясь заинтересованным лицом, Мокан не обязан был приходить на заседание. С шадринской гордумой судится прокуратура, так как в ведомстве считают, что депутаты незаконно решили назначить мэру премию. «Мокан был вызван как заинтересованное лицо, но не пришел на заседание. Он прислал документ, где попросил рассмотреть дело в его отсутствие, согласившись с позицией депутатов», — рассказал источник. В Шадринском районном суде URA.RU подтвердили, что Мокана вызывали в суд по этому делу. При этом в суде отметили, что так как мэра вызывали как заинтересованное лицо, а не как свидетеля, он не обязан был приходить заседание. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу мэрии Шадринска. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее прокуратура направляла в гордуму протест, требуя отменить решение депутатов, которые согласились выдать Мокану премию в размере 172 414 рублей по итогам года. В прокуратуре считают, что премия была выплачена незаконно, так как областные власти направляли деньги в Шадринск не для премирования, а чтобы сбалансировать местный бюджет. Однако депутаты отклонили протест прокурора. Из-за этого представители ведомства отстаивают свою позицию в суде. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэра города Шадринска Курганской области Антона Мокана в качестве заинтересованного лица вызывали в суд по делу о выплаченной ему в декабре премии, но он не пришел. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом, являясь заинтересованным лицом, Мокан не обязан был приходить на заседание. С шадринской гордумой судится прокуратура, так как в ведомстве считают, что депутаты незаконно решили назначить мэру премию. «Мокан был вызван как заинтересованное лицо, но не пришел на заседание. Он прислал документ, где попросил рассмотреть дело в его отсутствие, согласившись с позицией депутатов», — рассказал источник. В Шадринском районном суде URA.RU подтвердили, что Мокана вызывали в суд по этому делу. При этом в суде отметили, что так как мэра вызывали как заинтересованное лицо, а не как свидетеля, он не обязан был приходить заседание. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу мэрии Шадринска. Информация будет дополнена после получения ответа. Ранее прокуратура направляла в гордуму протест, требуя отменить решение депутатов, которые согласились выдать Мокану премию в размере 172 414 рублей по итогам года. В прокуратуре считают, что премия была выплачена незаконно, так как областные власти направляли деньги в Шадринск не для премирования, а чтобы сбалансировать местный бюджет. Однако депутаты отклонили протест прокурора. Из-за этого представители ведомства отстаивают свою позицию в суде.