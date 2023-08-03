Прокуратура подала в суд на думу курганского города

Прокурор считает выплату премии мэру незаконной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области шадринский межрайонный прокурор Алексей Теверев подал в суд на местную гордуму. Иск связан с тем, что депутаты на заседании не поддержали протест прокурора, который считает, что мэру города Шадринска Антону Мокану незаконно выплатили премию в конце прошлого года. Информация о деле размещена на сайте Шадринского районного суда

«Категория дела: прочие (об оспаривании решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления). Административный ответчик: шадринская гордума. Административный истец: шадринский межрайонный прокурор», — указано на сайте. В качестве заинтересованного лица указан Мокан.

Представители гордумы собираются отстаивать свою позицию в суде. «Мы действовали в рамках полномочий шадринской городской думы. Решение было принято в рамках законодательства Российской Федерации и устава города Шадринска», — объяснил URA.RU председатель гордумы Владимир Пикалин.

Ранее на заседании думы почти все депутаты отклонили протест прокурора, считающего, что премия в размере 172 414 рублей была выплачена незаконно. По данным прокуратуры, в конце года областное правительство направляло деньги в Шадринск не для премирования, а чтобы сбалансировать местный бюджет. Поэтому представители прокуратуры требовали отменить решение думы, позволившей выдать премию.