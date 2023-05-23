Восемь пермских компаний получат поддержку правительства для реализации инвестпроектов

Свои проекты компании презентовали на форуме «Дни пермского бизнеса» (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Восемь инвестиционных проектов пермских компаний получат поддержку краевых властей. Им присвоен статус приоритетных. Презентация проектов прошла на площадке форума «Дни пермского бизнеса 2023», прямая трансляция ведется на сайте форума.

Так, ООО «Уралподшипник-Пермь» реализует проект по строительству автономных производственно-складских помещений. Объект разместится в Индустриальном районе Перми поблизости от бывшего аэропорта Бахаревка. Объем инвестиций в проект оценивается в 512 млн рублей.

В Култаево строится производственно-сортировочный (логистический) центр. ПАО «БАУИНВЕСТГРУПП» инвестирует в проект 1,5 млрд рублей. Предполагается, что с вводом объекта в эксплуатацию появится более 1700 рабочих мест. ООО «Компания Урал» построит три заправочных комплекса.

Еще один проект, который будет реализован в Перми, строительство лечебно-диагностического центра. Объект разместится на углу улиц Пушкина и Горького. После ввода в эксплуатацию он будет сдаваться в аренду медицинским учреждениям.

В Березниках планируется создание индустриального парка на площадке бывшего завода «Бератон». На реализацию проекта потребуется 425 млн рублей. Инвестор АО «УК Индустриальных (промышленных) парков Пермского края» намерен провести рекультивацию земельного участка на площади 62 гектара.

ООО «Спецавтоприцеп» рассчитывает реализовать в Лысьве проект по выпуску тракторных — и автоприцепов. Инвестиции в проект составят 105 млн рублей. ООО «Соликамский лесозаготовительный комбинат» намерен наладить выпуск ламинированной фанеры из лущеного шпона. Компания «Алексеевское» откроет в Чернушке комплекс по переработке древесины.

В Прикамье для предприятий, реализующих инвестпроекты, предусмотрены меры поддержки от краевого правительства. Среди прочего, инвесторы могут получить земельные участки без проведения торгов и воспользоваться налоговыми льготами.