Скандального шоумена Барецкого «ослепили инопланетяне» и лишили водительских прав

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Михаил Мишустин во время посещения завода "Ларта Гласс". Рязань, шлагбаум, nice, найс
Барецкий заявил, что сбил шлагбаум из-за инопланетян Фото:

Скандальный шоумен Станислав Барецкий на год лишен прав за то, что сбил шлагбаум и оставил место ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. После приговора он заявил, что попал в аварию по вине инопланетян, которые его ослепили.

«Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Станислава Барецкого за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством на год», — говорится в обращении.

Инцидент произошел 9 августа в северной столице. Барецкий ехал на ВАЗ 21053 по платной автомагистрали. При проезде пункта оплаты врезался в стрелу выездного шлагбаума и дальше продолжил движение. В суде шоумен подтвердил, что столкнулся со шлагбаумом, но не знал, что это ДТП. После судебного процесса Барецкий возмутился приговору. Журналистам он заявил, что его ослепили инопланетяне, а сам он будет подавать в суд на тех, кто вынес приговор, передает 78.ru.

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Скандальный шоумен Станислав Барецкий на год лишен прав за то, что сбил шлагбаум и оставил место ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. После приговора он заявил, что попал в аварию по вине инопланетян, которые его ослепили. «Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Станислава Барецкого за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством на год», — говорится в обращении. Инцидент произошел 9 августа в северной столице. Барецкий ехал на ВАЗ 21053 по платной автомагистрали. При проезде пункта оплаты врезался в стрелу выездного шлагбаума и дальше продолжил движение. В суде шоумен подтвердил, что столкнулся со шлагбаумом, но не знал, что это ДТП. После судебного процесса Барецкий возмутился приговору. Журналистам он заявил, что его ослепили инопланетяне, а сам он будет подавать в суд на тех, кто вынес приговор, передает 78.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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