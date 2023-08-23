Скандального шоумена Барецкого «ослепили инопланетяне» и лишили водительских прав

23 августа 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Барецкий заявил, что сбил шлагбаум из-за инопланетян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Скандальный шоумен Станислав Барецкий на год лишен прав за то, что сбил шлагбаум и оставил место ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. После приговора он заявил, что попал в аварию по вине инопланетян, которые его ослепили. «Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Станислава Барецкого за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством на год», — говорится в обращении . Инцидент произошел 9 августа в северной столице. Барецкий ехал на ВАЗ 21053 по платной автомагистрали. При проезде пункта оплаты врезался в стрелу выездного шлагбаума и дальше продолжил движение. В суде шоумен подтвердил, что столкнулся со шлагбаумом, но не знал, что это ДТП. После судебного процесса Барецкий возмутился приговору. Журналистам он заявил, что его ослепили инопланетяне, а сам он будет подавать в суд на тех, кто вынес приговор, передает 78.ru.

Скандальный шоумен Станислав Барецкий на год лишен прав за то, что сбил шлагбаум и оставил место ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. После приговора он заявил, что попал в аварию по вине инопланетян, которые его ослепили. «Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Станислава Барецкого за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде лишения права управления транспортным средством на год», — говорится в обращении. Инцидент произошел 9 августа в северной столице. Барецкий ехал на ВАЗ 21053 по платной автомагистрали. При проезде пункта оплаты врезался в стрелу выездного шлагбаума и дальше продолжил движение. В суде шоумен подтвердил, что столкнулся со шлагбаумом, но не знал, что это ДТП. После судебного процесса Барецкий возмутился приговору. Журналистам он заявил, что его ослепили инопланетяне, а сам он будет подавать в суд на тех, кто вынес приговор, передает 78.ru.