Курганские власти раскрыли, когда начнут ремонтировать еще один мост

В Кургане начнут ремонт путепровода на проспекте Голикова после сдачи Чеховского моста

23 августа 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Курганские власти готовятся к ремонту моста в микрорайоне Заозерный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане после сдачи Чеховского моста начнут ремонтировать путепровод на проспекте Маршала Голикова в микрорайоне Заозерный. Информацию об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Черная по проспекту Маршала Голикова. Работы по началу ремонта мостового сооружения будут синхронизированы с завершением текущего ремонта путепровода „Чеховский“ через ж/д Курган-Екатеринбург», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Сообщается, что мост на проспекте Голикова планируют завершить к 1 сентября 2024 года. Подрядчика выбрали по результатам аукциона. На данный момент выбранная организация занимается расстановкой временных дорожных знаков. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заявил, что в Кургане обсыпались тротуарные полки на мосту на проспекте Голикова. Инициатором ремонта, со слов главы региона, стала городская администрация.

В Кургане после сдачи Чеховского моста начнут ремонтировать путепровод на проспекте Маршала Голикова в микрорайоне Заозерный. Информацию об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В настоящее время заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Черная по проспекту Маршала Голикова. Работы по началу ремонта мостового сооружения будут синхронизированы с завершением текущего ремонта путепровода „Чеховский“ через ж/д Курган-Екатеринбург», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии. Сообщается, что мост на проспекте Голикова планируют завершить к 1 сентября 2024 года. Подрядчика выбрали по результатам аукциона. На данный момент выбранная организация занимается расстановкой временных дорожных знаков. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков заявил, что в Кургане обсыпались тротуарные полки на мосту на проспекте Голикова. Инициатором ремонта, со слов главы региона, стала городская администрация.