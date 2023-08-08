Губернатор Шумков заявил, что в Кургане обсыпается мост

Проблемы на мосту возникли с тротуарными полками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане начали обсыпаться тротуарные полки на мосту на проспекте Маршала Голикова. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Обсудили с главой Кургана ремонт моста по пр. Голикова в Заозерном по инициативе города. Согласно данным экспертизы, нижняя часть моста в нехорошем состоянии. Также начали обсыпаться тротуарные полки. Потому откладывать вопрос „в долгий ящик“ нельзя», — сообщил губернатор.

Он поручил сотрудникам мэрии проработать ведение ремонта моста на Голикова, снимая аварийность и распределив работы так, чтобы не останавливать движение. Шумков объяснил, что движение останавливать нельзя, так как еще ремонтируется Чеховский мост.

Ремонтом моста на проспекте займется ООО «Урал — Сервис — Групп» из Челябинска, которое до этого восстанавливало Кировский мост. Стоимость работ на Голикова составляет 156 млн рублей. Ранее в интернете появлялась информация о частичном закрытии движения на мосту, однако позже власти ее опровергли.