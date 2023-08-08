08 августа 2023

Губернатор Шумков заявил, что в Кургане обсыпается мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган , кировский мост
Проблемы на мосту возникли с тротуарными полками Фото:

В Кургане начали обсыпаться тротуарные полки на мосту на проспекте Маршала Голикова. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Обсудили с главой Кургана ремонт моста по пр. Голикова в Заозерном по инициативе города. Согласно данным экспертизы, нижняя часть моста в нехорошем состоянии. Также начали обсыпаться тротуарные полки. Потому откладывать вопрос „в долгий ящик“ нельзя», — сообщил губернатор.

Он поручил сотрудникам мэрии проработать ведение ремонта моста на Голикова, снимая аварийность и распределив работы так, чтобы не останавливать движение. Шумков объяснил, что движение останавливать нельзя, так как еще ремонтируется Чеховский мост.

Ремонтом моста на проспекте займется ООО «Урал — Сервис — Групп» из Челябинска, которое до этого восстанавливало Кировский мост. Стоимость работ на Голикова составляет 156 млн рублей. Ранее в интернете появлялась информация о частичном закрытии движения на мосту, однако позже власти ее опровергли.

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В Кургане начали обсыпаться тротуарные полки на мосту на проспекте Маршала Голикова. Об этом в своем telegram-канале рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Обсудили с главой Кургана ремонт моста по пр. Голикова в Заозерном по инициативе города. Согласно данным экспертизы, нижняя часть моста в нехорошем состоянии. Также начали обсыпаться тротуарные полки. Потому откладывать вопрос „в долгий ящик“ нельзя», — сообщил губернатор. Он поручил сотрудникам мэрии проработать ведение ремонта моста на Голикова, снимая аварийность и распределив работы так, чтобы не останавливать движение. Шумков объяснил, что движение останавливать нельзя, так как еще ремонтируется Чеховский мост. Ремонтом моста на проспекте займется ООО «Урал — Сервис — Групп» из Челябинска, которое до этого восстанавливало Кировский мост. Стоимость работ на Голикова составляет 156 млн рублей. Ранее в интернете появлялась информация о частичном закрытии движения на мосту, однако позже власти ее опровергли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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