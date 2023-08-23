Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно. Видео

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Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минные поля мешают бойцам ВСУ в продвижении в рамках контрнаступления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, наступление идет медленно.

«Мы видим, на каких направлениях идем вперед. Но нам очень сложно, тысячи мин…», — сообщил Зеленский в telegram-канале. Он отметил, что наступление продвигается медленно.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что украинские военные терпят провал в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки украинского командования продвигаться. По словам политика, Зеленский должен покинуть пост из-за провала в наступлении, передает «Ридус».

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Минные поля мешают бойцам ВСУ в продвижении в рамках контрнаступления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, наступление идет медленно. «Мы видим, на каких направлениях идем вперед. Но нам очень сложно, тысячи мин…», — сообщил Зеленский в telegram-канале. Он отметил, что наступление продвигается медленно. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что украинские военные терпят провал в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки украинского командования продвигаться. По словам политика, Зеленский должен покинуть пост из-за провала в наступлении, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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