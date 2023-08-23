Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно. Видео 23 августа 2023 в 16:39 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление ВСУ продвигается медленно Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минные поля мешают бойцам ВСУ в продвижении в рамках контрнаступления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, наступление идет медленно. «Мы видим, на каких направлениях идем вперед. Но нам очень сложно, тысячи мин…», — сообщил Зеленский в telegram-канале. Он отметил, что наступление продвигается медленно. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что украинские военные терпят провал в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки украинского командования продвигаться. По словам политика, Зеленский должен покинуть пост из-за провала в наступлении, передает «Ридус». Минные поля мешают бойцам ВСУ в продвижении в рамках контрнаступления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, наступление идет медленно. «Мы видим, на каких направлениях идем вперед. Но нам очень сложно, тысячи мин…», — сообщил Зеленский в telegram-канале. Он отметил, что наступление продвигается медленно. Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что украинские военные терпят провал в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки украинского командования продвигаться. По словам политика, Зеленский должен покинуть пост из-за провала в наступлении, передает «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям