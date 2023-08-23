Минные поля мешают бойцам ВСУ в продвижении в рамках контрнаступления. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, наступление идет медленно.
«Мы видим, на каких направлениях идем вперед. Но нам очень сложно, тысячи мин…», — сообщил Зеленский в telegram-канале. Он отметил, что наступление продвигается медленно.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что украинские военные терпят провал в Харьковской области и под Авдеевкой, несмотря на попытки украинского командования продвигаться. По словам политика, Зеленский должен покинуть пост из-за провала в наступлении, передает «Ридус».
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