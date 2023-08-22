Дмитрий Артюхов анонсировал льготный кредит в ЯНАО

В ЯНАО проработают возможность выдачи кредита предпринимателям на благоустройство территорий на льготных условиях. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов в Муравленко во время «Честного маршрута».
«Предложение достойно изучения, мы возьмем в работу. Подходы разные: для кого-то это не составит труда привести в порядок территорию, а для кого-то затратно. Давайте искать решения. Рассмотрим вопрос», — сказал Дмитрий Артюхов в эфире, который транслируется на личной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на вопрос местной жительницы о возможности выдачи льготных кредитов на благоустройство.
Во время прошлогоднего «Честного маршрута» Артюхов предложил предпринимателям зарабатывать на банях. Позже бизнесменам начали выдавать банный кредит на льготных условиях.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое Артюхов призвал бизнесменов вкладываться в благоустройство. Улучшение городов — совместная задача всех жителей.
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