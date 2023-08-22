Дмитрий Артюхов анонсировал льготный кредит в ЯНАО

23 августа 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов проработает льготный кредит на благоустройство Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО В ЯНАО проработают возможность выдачи кредита предпринимателям на благоустройство территорий на льготных условиях. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов в Муравленко во время «Честного маршрута». «Предложение достойно изучения, мы возьмем в работу. Подходы разные: для кого-то это не составит труда привести в порядок территорию, а для кого-то затратно. Давайте искать решения. Рассмотрим вопрос», — сказал Дмитрий Артюхов в эфире, который транслируется на личной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на вопрос местной жительницы о возможности выдачи льготных кредитов на благоустройство. Во время прошлогоднего «Честного маршрута» Артюхов предложил предпринимателям зарабатывать на банях. Позже бизнесменам начали выдавать банный кредит на льготных условиях. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое Артюхов призвал бизнесменов вкладываться в благоустройство. Улучшение городов — совместная задача всех жителей.

В ЯНАО проработают возможность выдачи кредита предпринимателям на благоустройство территорий на льготных условиях. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов в Муравленко во время «Честного маршрута». «Предложение достойно изучения, мы возьмем в работу. Подходы разные: для кого-то это не составит труда привести в порядок территорию, а для кого-то затратно. Давайте искать решения. Рассмотрим вопрос», — сказал Дмитрий Артюхов в эфире, который транслируется на личной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на вопрос местной жительницы о возможности выдачи льготных кредитов на благоустройство. Во время прошлогоднего «Честного маршрута» Артюхов предложил предпринимателям зарабатывать на банях. Позже бизнесменам начали выдавать банный кредит на льготных условиях. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое Артюхов призвал бизнесменов вкладываться в благоустройство. Улучшение городов — совместная задача всех жителей.