22 августа 2023

Дмитрий Артюхов анонсировал льготный кредит в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов проработает льготный кредит на благоустройство Фото:

В ЯНАО проработают возможность выдачи кредита предпринимателям на благоустройство территорий на льготных условиях. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов в Муравленко во время «Честного маршрута».

«Предложение достойно изучения, мы возьмем в работу. Подходы разные: для кого-то это не составит труда привести в порядок территорию, а для кого-то затратно. Давайте искать решения. Рассмотрим вопрос», — сказал Дмитрий Артюхов в эфире, который транслируется на личной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на вопрос местной жительницы о возможности выдачи льготных кредитов на благоустройство.

Во время прошлогоднего «Честного маршрута» Артюхов предложил предпринимателям зарабатывать на банях. Позже бизнесменам начали выдавать банный кредит на льготных условиях.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое Артюхов призвал бизнесменов вкладываться в благоустройство. Улучшение городов — совместная задача всех жителей.

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В ЯНАО проработают возможность выдачи кредита предпринимателям на благоустройство территорий на льготных условиях. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов в Муравленко во время «Честного маршрута». «Предложение достойно изучения, мы возьмем в работу. Подходы разные: для кого-то это не составит труда привести в порядок территорию, а для кого-то затратно. Давайте искать решения. Рассмотрим вопрос», — сказал Дмитрий Артюхов в эфире, который транслируется на личной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте», отвечая на вопрос местной жительницы о возможности выдачи льготных кредитов на благоустройство. Во время прошлогоднего «Честного маршрута» Артюхов предложил предпринимателям зарабатывать на банях. Позже бизнесменам начали выдавать банный кредит на льготных условиях. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое Артюхов призвал бизнесменов вкладываться в благоустройство. Улучшение городов — совместная задача всех жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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