Глава «Русской общины» Нижневартовска заявил о поступивших ему угрозах. Видео

23 августа 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Угрожавшие представились сотрудниками горадминистрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава «Русской общины» Нижневартовска Сергей Долгополов заявил о поступивших ему угрозах со стороны неизвестных, представившихся чиновниками мэрии Нижневартовска. Он записал видеообращение и выложил его в telegram-канал «Русская община ZOV». «В день, когда вышла новость о нашем местном УФМС, мне сразу позвонили якобы из администрации нашего города. Представился человек Алексеем Николаевичем, сказал, что мы в маленьком городе, здесь так дела не делаются, Москва далеко, а вы все здесь рядом с нами. Будьте аккуратны, а то на вас заведут уголовное дело по радикализму, скажем так, найдут причины для этого», — заявил Долгополов. В видеоряд добавлен скриншот с сайта администрации Нижневартовска, сделанный со страницы управления по развитию институтов гражданского общества. Его начальником является Алексей Николаевич Моисеенко, ранее работавший в отделении СКР Нижневартовска. Далее глава общины уточнил, что ему поступало еще два звонка. Один — от девушки представившейся якобы руководителем нижневартовского отделения УФМС Анной Николаевной. «От этого человека поступили такие слова: а зачем вы начали пиариться за счет нас в СМИ, если могли прийти ко мне и познакомиться лично для дальнейшей совместной работы. Если у нас есть недобросовестные сотрудники, мы бы их вместе уволили, а сейчас у нас куча проверок, я уже устала отписываться», — процитировал Долгополов. По его словам, через несколько часов ему позвонил еще один неизвестный. «Поступает звонок якобы от администрации города, только уже от другого с человека. С предупреждением, чтобы я подумал о своем будущем, о своем здоровье и жизни», — добавил глава нижневартовской общины. В УМВД и администрацию Нижневартовска направлены запросы с просьбой прокомментировать заявление Долгополова. На момент публикации ответы не поступили. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до начальника управления по развитию институтов гражданского общества Моисеенко. Он не взял трубку, а в ответ на сообщение в мессенджере заявил, что не может говорить и пока не готов комментировать инцидент. Журналисту URA.RU удалось связаться с главой Русской общины Долгополовым. Он уточнил, что неизвестным абонентом была женщина. «В интересах следствия я не буду раскрывать подробности», — прокомментировал общественник. Ранее URA.RU писало, что глава Национально антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов анонсировал громкое уголовное дело в ХМАО. Перед этим «Русская община» пожаловалась на торговлю гражданством РФ в ОУФМС Нижневартовска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава «Русской общины» Нижневартовска Сергей Долгополов заявил о поступивших ему угрозах со стороны неизвестных, представившихся чиновниками мэрии Нижневартовска. Он записал видеообращение и выложил его в telegram-канал «Русская община ZOV». «В день, когда вышла новость о нашем местном УФМС, мне сразу позвонили якобы из администрации нашего города. Представился человек Алексеем Николаевичем, сказал, что мы в маленьком городе, здесь так дела не делаются, Москва далеко, а вы все здесь рядом с нами. Будьте аккуратны, а то на вас заведут уголовное дело по радикализму, скажем так, найдут причины для этого», — заявил Долгополов. В видеоряд добавлен скриншот с сайта администрации Нижневартовска, сделанный со страницы управления по развитию институтов гражданского общества. Его начальником является Алексей Николаевич Моисеенко, ранее работавший в отделении СКР Нижневартовска. Далее глава общины уточнил, что ему поступало еще два звонка. Один — от девушки представившейся якобы руководителем нижневартовского отделения УФМС Анной Николаевной. «От этого человека поступили такие слова: а зачем вы начали пиариться за счет нас в СМИ, если могли прийти ко мне и познакомиться лично для дальнейшей совместной работы. Если у нас есть недобросовестные сотрудники, мы бы их вместе уволили, а сейчас у нас куча проверок, я уже устала отписываться», — процитировал Долгополов. По его словам, через несколько часов ему позвонил еще один неизвестный. «Поступает звонок якобы от администрации города, только уже от другого с человека. С предупреждением, чтобы я подумал о своем будущем, о своем здоровье и жизни», — добавил глава нижневартовской общины. В УМВД и администрацию Нижневартовска направлены запросы с просьбой прокомментировать заявление Долгополова. На момент публикации ответы не поступили. Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до начальника управления по развитию институтов гражданского общества Моисеенко. Он не взял трубку, а в ответ на сообщение в мессенджере заявил, что не может говорить и пока не готов комментировать инцидент. Журналисту URA.RU удалось связаться с главой Русской общины Долгополовым. Он уточнил, что неизвестным абонентом была женщина. «В интересах следствия я не буду раскрывать подробности», — прокомментировал общественник. Ранее URA.RU писало, что глава Национально антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов анонсировал громкое уголовное дело в ХМАО. Перед этим «Русская община» пожаловалась на торговлю гражданством РФ в ОУФМС Нижневартовска.