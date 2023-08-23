Рада приняла закон, который лишает шанса на переговоры с Россией

Рада приняла закон о запрете уступать России территории
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Официальный сайт президента Украины, верховная рада
За законопроект проголосовали 312 депутатов Верховной Рады Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Верховная Рада Украины приняла постановление, который исключает любые уступки территории России ради прекращения конфликта. Ранее Москва заявляла, что главое условие мирных переговоров с Киевом — сохранение новых регионов РФ и Крыма в составе России.

«За — 312 [депутатов Рады]. Воздержались -0. Не голосовали — 41», — указано на сайте Рады. Согласно постановлению Верховной рады, любые территориальные уступки ради прекращения конфликта недопустимы. Этим законом депутаты рассчитывают, что перемирие возможно только в случае восстановления Украиной контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.

О том, что Россия не позволит отторгнуть новые территории и Крым заявляли президент РФ Владимир Путин и запред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Сейчас все регионы Донбасса активно интегрируются в российское законодательство.

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Верховная Рада Украины приняла постановление, который исключает любые уступки территории России ради прекращения конфликта. Ранее Москва заявляла, что главое условие мирных переговоров с Киевом — сохранение новых регионов РФ и Крыма в составе России. «За — 312 [депутатов Рады]. Воздержались -0. Не голосовали — 41», — указано на сайте Рады. Согласно постановлению Верховной рады, любые территориальные уступки ради прекращения конфликта недопустимы. Этим законом депутаты рассчитывают, что перемирие возможно только в случае восстановления Украиной контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. О том, что Россия не позволит отторгнуть новые территории и Крым заявляли президент РФ Владимир Путин и запред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Сейчас все регионы Донбасса активно интегрируются в российское законодательство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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