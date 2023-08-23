Рада приняла закон, который лишает шанса на переговоры с Россией

Рада приняла закон о запрете уступать России территории

23 августа 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

За законопроект проголосовали 312 депутатов Верховной Рады Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховная Рада Украины приняла постановление, который исключает любые уступки территории России ради прекращения конфликта. Ранее Москва заявляла, что главое условие мирных переговоров с Киевом — сохранение новых регионов РФ и Крыма в составе России. «За — 312 [депутатов Рады]. Воздержались -0. Не голосовали — 41», — указано на сайте Рады. Согласно постановлению Верховной рады, любые территориальные уступки ради прекращения конфликта недопустимы. Этим законом депутаты рассчитывают, что перемирие возможно только в случае восстановления Украиной контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. О том, что Россия не позволит отторгнуть новые территории и Крым заявляли президент РФ Владимир Путин и запред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Сейчас все регионы Донбасса активно интегрируются в российское законодательство.

Верховная Рада Украины приняла постановление, который исключает любые уступки территории России ради прекращения конфликта. Ранее Москва заявляла, что главое условие мирных переговоров с Киевом — сохранение новых регионов РФ и Крыма в составе России. «За — 312 [депутатов Рады]. Воздержались -0. Не голосовали — 41», — указано на сайте Рады. Согласно постановлению Верховной рады, любые территориальные уступки ради прекращения конфликта недопустимы. Этим законом депутаты рассчитывают, что перемирие возможно только в случае восстановления Украиной контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. О том, что Россия не позволит отторгнуть новые территории и Крым заявляли президент РФ Владимир Путин и запред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Сейчас все регионы Донбасса активно интегрируются в российское законодательство.