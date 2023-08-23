Пенсионерка из Екатеринбурга получила по голове за оскорбления мамы с ребенком

23 августа 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Полиция направила пенсионерку на судебно-медицинскую экспертизу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мать екатеринбургского блогера Маргариты Кругловой получила удар по голове от собачницы из-за того, что нагрубила ей, пнула игрушку в ее ребенка и пыталась кинуть камень в собаку. Об этом рассказала очевидец в соцсети. «Пожилая женщина начала открыто оскорблять „ты не училась в школе, ты живешь в говне, твой ребенок такой же как и ты“. После этого пнула в маленького ребенка игрушку, затем попыталась кинуть в собаку камень», — рассказала очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». В ответ собачница оттолкнула пенсионерку и ударила ее телефоном по голове. «Попала в сосуд, видимо, поэтому пошла кровь, при этом женщина чувствовала себя прекрасно», — добавила очевидец. Конфликт произошел во дворе дома на улице Татищева, 80. Пенсионерка написала на нападавшею заявление в полицию. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщали, что потерпевшую отправили проходить судебно-медицинское освидетельствование для установления степени тяжести вреда здоровью.

Мать екатеринбургского блогера Маргариты Кругловой получила удар по голове от собачницы из-за того, что нагрубила ей, пнула игрушку в ее ребенка и пыталась кинуть камень в собаку. Об этом рассказала очевидец в соцсети. «Пожилая женщина начала открыто оскорблять „ты не училась в школе, ты живешь в говне, твой ребенок такой же как и ты“. После этого пнула в маленького ребенка игрушку, затем попыталась кинуть в собаку камень», — рассказала очевидец telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». В ответ собачница оттолкнула пенсионерку и ударила ее телефоном по голове. «Попала в сосуд, видимо, поэтому пошла кровь, при этом женщина чувствовала себя прекрасно», — добавила очевидец. Конфликт произошел во дворе дома на улице Татищева, 80. Пенсионерка написала на нападавшею заявление в полицию. В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу URA.RU сообщали, что потерпевшую отправили проходить судебно-медицинское освидетельствование для установления степени тяжести вреда здоровью.