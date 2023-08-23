Собачница избила маму блогера из Екатеринбурга из-за замечания. Фото

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Пострадавшей вызвали скорую, потому что она потеряла сознание от удара Фото:

На маму блогера и владелицы салона красоты Beauty co Маргариты Кругловой набросилась женщина с собакой, после того, как пенсионерка сделала ей замечание. Собачница ударила телефоном екатеринбурженку по голове и пробила ее, после чего пожилая женщина упала в обморок. Об этом девушка сообщила в социальных сетях.

«Женщина выгуливала собаку на детской площадке, собака сидела в песочнице. Мама подошла, вежливо попросила: „Пожалуйста, уберите собаку из песочницы, потому что здесь играют дети“. <…> А ей в ответ: „Ты очки свои поменяй“. Маме ударили телефоном по голове. Она пошатнулась и „поплыла“», — рассказала девушка. После этого пострадавшую повезли в больницу, а нападавшая женщина ушла.

По словам Маргариты, ее мама очень интеллигентная, в прошлом педагог, и она вежливо сделала владелице собаки замечание. «У мамы рана на голове и к тому же гематома над глазом. Я просто в шоке. Ну возьми ты и напиши заявление, что тебя с собакой выгоняли! Ну не бить же по голове», — возмущена блогер.

Изначально пострадавшая не планировала писать заявление в полицию, «чтобы не портить жизнь этой девушке», но блогер ее уговорила. В пресс-группе МВД по Екатеринбургу подтвердили эту информацию.

«Заявление от 72-летней пенсионерки по факту нанесения телесных повреждений поступило в отдел полиции №9 Верх-Исетского района. Пострадавшая направлена на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления степени тяжести вреда здоровью», — заявили в ведомстве.

Фото:
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На маму блогера и владелицы салона красоты Beauty co Маргариты Кругловой набросилась женщина с собакой, после того, как пенсионерка сделала ей замечание. Собачница ударила телефоном екатеринбурженку по голове и пробила ее, после чего пожилая женщина упала в обморок. Об этом девушка сообщила в социальных сетях. «Женщина выгуливала собаку на детской площадке, собака сидела в песочнице. Мама подошла, вежливо попросила: „Пожалуйста, уберите собаку из песочницы, потому что здесь играют дети“. <…> А ей в ответ: „Ты очки свои поменяй“. Маме ударили телефоном по голове. Она пошатнулась и „поплыла“», — рассказала девушка. После этого пострадавшую повезли в больницу, а нападавшая женщина ушла. По словам Маргариты, ее мама очень интеллигентная, в прошлом педагог, и она вежливо сделала владелице собаки замечание. «У мамы рана на голове и к тому же гематома над глазом. Я просто в шоке. Ну возьми ты и напиши заявление, что тебя с собакой выгоняли! Ну не бить же по голове», — возмущена блогер. Изначально пострадавшая не планировала писать заявление в полицию, «чтобы не портить жизнь этой девушке», но блогер ее уговорила. В пресс-группе МВД по Екатеринбургу подтвердили эту информацию. «Заявление от 72-летней пенсионерки по факту нанесения телесных повреждений поступило в отдел полиции №9 Верх-Исетского района. Пострадавшая направлена на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления степени тяжести вреда здоровью», — заявили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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