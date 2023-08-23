В полевой операционной стоят два стола, сделанные под заказ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместитель командира полка «Апостол», челябинец Юрий Гагарин с позывным «Ангел», показал полевую операционную. Он также рассказал URA.RU, сколько весит медицинский рюкзак, заверив, что 100 таких рюкзаков спасут целый полк.

«[В операционной] два стола. Это столы полевые, сделаны под заказ. <…> Как только помощь оказали в операционной, пациентов выносят на носилках и они [ребята] ждут своей отправки», — говорит Юрий Гагарин в видео. Он также добавляет, что в полевой операционной есть все необходимые медицинские препараты. В процедурном кабинете, где проводятся манипуляции, живет кошка, которая служит для раненых бойцов антидепрессантом.

Также в видео Юрий Гагарин показал медицинские рюкзаки, предоставленные Общероссийским народным фронтом (ОНФ). В рюкзаке весом почти пять килограмм есть тряпичные носилки. Каждый рюкзак рассчитан на пять человек. Внутри лежат пять пар перчаток, пять перевязочных комплектов, пять жгутов и остальные необходимые предметы.

«Ангел» участвует в спецоперации с марта 2022 года. Его группа прославилась при освобождении Мариуполя. Бойцы на себе выносили из-под обстрела раненых детей.

Ранее заместитель командира полка «Апостол» челябинец Юрий «Ангел» Гагарин передал привет землякам с передовой. Во время визита представителей регионального ОНФ он на видео поблагодарил всех причастных к помощи бойцам.