23 августа 2023

Мэр пригласил губернатора ХМАО на экстремальное развлечение

Мэр Белоярского пообещал прокатить губернатора ХМАО Комарову на зиплайне
© Служба новостей «URA.RU»
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Хайлайнер Максим Кагин прошел по канату между башнями ЖК Чемпион-парк. Екатеринбург, кагин максим, хайлайнер
Мэр Белоярского пообещал прокатить губернатора ХМАО на зиплайне Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова прокатится на зиплайне. Приобщить главу региона к экстремальному спуску на стальном тросе пообещал в разговоре с журналистом URA.RU мэр Белоярского района Сергей Маненков.

«Я безбашенный в этом отношении, я готов прокатиться на зиплайне. Буду тестировать его сам и планирую спуститься на тросе вместе с губернатором Югры. Она тоже приедет к нам на открытие парка», — поделился 67-летний Маненков с корреспондентом агентства.

Муниципалитет 15—16 сентября отметит юбилей. К 35-летию района приурочено открытие парка «Белая горка» с канатным спуском. Высота башни, с которой начинается спуск, — 15 метров, протяженность трассы — 217 метров. Страховать высокопоставленных чиновников в случае, если спуск состоится, будут спасатели. «Стресс гарантирован, но он будет меньше, чем на работе», — пошутил Маненков.

Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО Комарова облетела Нижневартовск в составе пилотажной группы «Барсы» 9 мая. Она сидела в кресле второго пилота.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова прокатится на зиплайне. Приобщить главу региона к экстремальному спуску на стальном тросе пообещал в разговоре с журналистом URA.RU мэр Белоярского района Сергей Маненков. «Я безбашенный в этом отношении, я готов прокатиться на зиплайне. Буду тестировать его сам и планирую спуститься на тросе вместе с губернатором Югры. Она тоже приедет к нам на открытие парка», — поделился 67-летний Маненков с корреспондентом агентства. Муниципалитет 15—16 сентября отметит юбилей. К 35-летию района приурочено открытие парка «Белая горка» с канатным спуском. Высота башни, с которой начинается спуск, — 15 метров, протяженность трассы — 217 метров. Страховать высокопоставленных чиновников в случае, если спуск состоится, будут спасатели. «Стресс гарантирован, но он будет меньше, чем на работе», — пошутил Маненков. Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО Комарова облетела Нижневартовск в составе пилотажной группы «Барсы» 9 мая. Она сидела в кресле второго пилота.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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