Мэр пригласил губернатора ХМАО на экстремальное развлечение

Мэр Белоярского пообещал прокатить губернатора ХМАО Комарову на зиплайне

24 августа 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мэр Белоярского пообещал прокатить губернатора ХМАО на зиплайне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова прокатится на зиплайне. Приобщить главу региона к экстремальному спуску на стальном тросе пообещал в разговоре с журналистом URA.RU мэр Белоярского района Сергей Маненков. «Я безбашенный в этом отношении, я готов прокатиться на зиплайне. Буду тестировать его сам и планирую спуститься на тросе вместе с губернатором Югры. Она тоже приедет к нам на открытие парка», — поделился 67-летний Маненков с корреспондентом агентства. Муниципалитет 15—16 сентября отметит юбилей. К 35-летию района приурочено открытие парка «Белая горка» с канатным спуском. Высота башни, с которой начинается спуск, — 15 метров, протяженность трассы — 217 метров. Страховать высокопоставленных чиновников в случае, если спуск состоится, будут спасатели. «Стресс гарантирован, но он будет меньше, чем на работе», — пошутил Маненков. Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО Комарова облетела Нижневартовск в составе пилотажной группы «Барсы» 9 мая. Она сидела в кресле второго пилота.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова прокатится на зиплайне. Приобщить главу региона к экстремальному спуску на стальном тросе пообещал в разговоре с журналистом URA.RU мэр Белоярского района Сергей Маненков. «Я безбашенный в этом отношении, я готов прокатиться на зиплайне. Буду тестировать его сам и планирую спуститься на тросе вместе с губернатором Югры. Она тоже приедет к нам на открытие парка», — поделился 67-летний Маненков с корреспондентом агентства. Муниципалитет 15—16 сентября отметит юбилей. К 35-летию района приурочено открытие парка «Белая горка» с канатным спуском. Высота башни, с которой начинается спуск, — 15 метров, протяженность трассы — 217 метров. Страховать высокопоставленных чиновников в случае, если спуск состоится, будут спасатели. «Стресс гарантирован, но он будет меньше, чем на работе», — пошутил Маненков. Ранее URA.RU писало, что глава ХМАО Комарова облетела Нижневартовск в составе пилотажной группы «Барсы» 9 мая. Она сидела в кресле второго пилота.