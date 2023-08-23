Недвижимость семьи челябинского экс-губернатора выставили на очередные торги

Актив семьи челябинского экс-губернатора Дубровского продают за 33,4 млн рублей

С торгов проданы отель «Золотая юрта» и другое имущество Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

В рамках банкротства ПО «Монтажник», фирмы семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, на торги выставлено два административных здания в Магнитогорске за 33,4 миллиона рублей. Сообщение об этом появилось в базе данных сервиса СБИС.

«С торгов реализуется нежилое здание, 2493,8 квадратных метров по адресу: Магнитогорск, ул. Курако, д. 6/1. Цена объекта 26 млн 770 тысяч рублей. С торгов реализуется здание конторы, 829,4 квадратных метров по адресу: Магнитогорск, ул. 9 Мая, 10. Цена объекта 6 млн 660 тысяч рублей», — указано в документации торгов.

Заявления на участие в торгах принимаются до 10 часов утра 13 ноября. Также в базе размещены объявления о продаже офисной мебели «Монтажника». На торги выставлены диваны, стулья, стеллажи и полки. Все это включено в конкурсную массу для расчета с кредиторами. Ранее с торгов были проданы производственные цеха в Магнитогорске, отель «Золотая юрта» в Башкирии и другое имущество семьи экс-губернатора Челябинской области.

Дубровские купили ПО «Монтажник» в 2017 году, когда глава семьи руководил регионом. В марте 2019 года Борис Дубровский ушел в отставку. Летом 2020 года «Монтажник» признали банкротом. Через год было введено конкурсное производство. Общая сумма долгов к тому времени приблизилась к двум миллиардам рублей.

Сам Дубровский покинул Россию. Из-за долгов перед «Монтажником» он признан финансово несостоятельным. Банкротом также признан его сын Александр Дубровский. Представители семьи экс-губернатора от общения со СМИ отказываются.