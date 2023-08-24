Только один из республиканцев на дебатах в США выступил против помощи Украине

Участник президентской гонки в США Вивек выступил против помощи Украине

Участник президентской гонки в США Вивек Рамасвами выступил против военной поддержки Украины Фото: 2nd Lt. Gabriel Jenko / U.S. Department of Defense

новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году

Во время дебатов в ходе президентской гонки в США только один кандидат от Республиканской партии выступил против поддержки Украины. Им оказался предприниматель Вивек Рамасвами. Участие в первых дебатах кандидатов-республиканцев принимают восемь претендентов на пост американского президента.

«Я — нет [не выступаю за поддержку Украины]. Мы толкаем Россию в руки Китая», — заявил Вивек Рамасвами в ходе дебатов. Прения организованы американским телеканалом Fox News. По мнению предпринимателя, альянс РФ и Китая — самая большая угроза для Вашингтона.

Вивек также предлагал мирный план по Украине. Согласно ему, Киев должен был отдать России практически всю территорию Донбасса. При этом он давал гарантии, что Украина не вступит в НАТО.

Отмечается, что основной лидер республиканской гонки, экс-президент США Дональд Трамп отказался от участия в дебатах. Помимо него в гонке участвуют бывший постпред США при ООН Никки Хейли, вице-президент Майк Пенс, а также сенаторы, губернаторы и предприниматели.

США с самого начала российской спецоперации оказывают Киеву поддержку в виде финансов и вооружения. В Пентагоне отмечали, что их запасы вооружения начали опустошаться из-за этого. В Конгрессе США начали выступать против президента Джо Байдена из-за оказания помощи Украине вместо решения внутриполитических проблем.