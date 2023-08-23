23 августа 2023

Тюменская «дочка» «Роснефти» заплатит 140 миллионов за разлив нефти

«РН-Уватнефтегаз» ликвидирует последствия разлива нефти в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяные месторождения, архив. Пермь, флаги рн уватнефтегаз
«Уватнефтегаз» обяжут ликвидировать последствия производственной аварии в Тюменской области Фото:

Компания «Уватнефтегаз», принадлежащая «Роснефти», заплатит 140 миллионов за разлив нефти, который произошел в Тюменской области еще в 2021 году. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Пять лет будет восстанавливаться флора и фауна после разлива нефти в тюменском лесу. Роспотребнадзор требует с „Уватнефтегаза“ 140 миллионов», — говорится в сообщении.

Экологическая катастрофа на Тямкинском месторождении произошла после того, как там разгерметизировался нефтепровод. Нефть разлилась на площади 12 гектаров, погубив местную флору и фауну. По данным Росприроднадзора, сообщает Ural Mash, на месте аварии зафиксировали многократное превышение содержания вредных веществ.

URA.RU направило запрос в Росприроднадзор, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало об еще одной аварии на объектах «Уватнефтегаза».

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Компания «Уватнефтегаз», принадлежащая «Роснефти», заплатит 140 миллионов за разлив нефти, который произошел в Тюменской области еще в 2021 году. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Ural Mash. «Пять лет будет восстанавливаться флора и фауна после разлива нефти в тюменском лесу. Роспотребнадзор требует с „Уватнефтегаза“ 140 миллионов», — говорится в сообщении. Экологическая катастрофа на Тямкинском месторождении произошла после того, как там разгерметизировался нефтепровод. Нефть разлилась на площади 12 гектаров, погубив местную флору и фауну. По данным Росприроднадзора, сообщает Ural Mash, на месте аварии зафиксировали многократное превышение содержания вредных веществ. URA.RU направило запрос в Росприроднадзор, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало об еще одной аварии на объектах «Уватнефтегаза».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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