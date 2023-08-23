Тюменская «дочка» «Роснефти» заплатит 140 миллионов за разлив нефти

«РН-Уватнефтегаз» ликвидирует последствия разлива нефти в Тюменской области

«Уватнефтегаз» обяжут ликвидировать последствия производственной аварии в Тюменской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Компания «Уватнефтегаз», принадлежащая «Роснефти», заплатит 140 миллионов за разлив нефти, который произошел в Тюменской области еще в 2021 году. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает telegram-канал Ural Mash.

«Пять лет будет восстанавливаться флора и фауна после разлива нефти в тюменском лесу. Роспотребнадзор требует с „Уватнефтегаза“ 140 миллионов», — говорится в сообщении.

Экологическая катастрофа на Тямкинском месторождении произошла после того, как там разгерметизировался нефтепровод. Нефть разлилась на площади 12 гектаров, погубив местную флору и фауну. По данным Росприроднадзора, сообщает Ural Mash, на месте аварии зафиксировали многократное превышение содержания вредных веществ.

URA.RU направило запрос в Росприроднадзор, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало об еще одной аварии на объектах «Уватнефтегаза».