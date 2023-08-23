В Тюмени закрывается один из старейших ресторанов «Посейдон»

Невидайло анонсировала открытие нового ресторана на улице Ленина Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени закрывается ресторан «Посейдон». Об этом сообщила учредитель ресторанного холдинга «Максим» Лариса Невидайло в своих соцсетях. Заведение проработало 21 год.

«Больше года я откладывала это решение, советовалась с гостями, командой, взвешивала все за и против. И даже уже приняв решение, думала, что у меня не получится произнести это — „Посейдон“, наш легендарный проект, один из немногих в стране ресторанов с таким внушительным возрастом — 21 год — закрывается, чтобы открыться вновь, получив новую жизнь», — рассказала Невидайло в своем telegram-канале.

Учредитель холдинга также анонсировала открытие нового ресторана в ноябре на улице Ленина, 2а. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени холдинг «Максим» объединит кофейни и кондитерии. По словам Невидайло, заведения получат уникальные концепции.