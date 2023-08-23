23 августа 2023

В Тюмени закрывается один из старейших ресторанов «Посейдон»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан VIVA. Екатеринбург, viva ресторан
Невидайло анонсировала открытие нового ресторана на улице Ленина Фото:

В Тюмени закрывается ресторан «Посейдон». Об этом сообщила учредитель ресторанного холдинга «Максим» Лариса Невидайло в своих соцсетях. Заведение проработало 21 год.

«Больше года я откладывала это решение, советовалась с гостями, командой, взвешивала все за и против. И даже уже приняв решение, думала, что у меня не получится произнести это — „Посейдон“, наш легендарный проект, один из немногих в стране ресторанов с таким внушительным возрастом — 21 год — закрывается, чтобы открыться вновь, получив новую жизнь», — рассказала Невидайло в своем telegram-канале.

Учредитель холдинга также анонсировала открытие нового ресторана в ноябре на улице Ленина, 2а. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени холдинг «Максим» объединит кофейни и кондитерии. По словам Невидайло, заведения получат уникальные концепции.

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В Тюмени закрывается ресторан «Посейдон». Об этом сообщила учредитель ресторанного холдинга «Максим» Лариса Невидайло в своих соцсетях. Заведение проработало 21 год. «Больше года я откладывала это решение, советовалась с гостями, командой, взвешивала все за и против. И даже уже приняв решение, думала, что у меня не получится произнести это — „Посейдон“, наш легендарный проект, один из немногих в стране ресторанов с таким внушительным возрастом — 21 год — закрывается, чтобы открыться вновь, получив новую жизнь», — рассказала Невидайло в своем telegram-канале. Учредитель холдинга также анонсировала открытие нового ресторана в ноябре на улице Ленина, 2а. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени холдинг «Максим» объединит кофейни и кондитерии. По словам Невидайло, заведения получат уникальные концепции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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