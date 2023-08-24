Пермский боец, связанный с ЧВК «Вагнер», рассказал, каким был командир компании Уткин

Пермский боец ЧВК «Вагнер»: Уткин был командиром, которого все боялись

24 августа 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

Бойцы боялись и уважали Дмитрия Уткина Фото: Сергей Русанов © URA.RU Командир частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин, по неподтвержденным данным, погибший в авиакатастрофе в Тверской области, отличался строгостью. Бойцы его «боялись и уважали». Воспоминания пермяка о первой встрече с Уткиным опубликовал telegram-канал «Прикамские витязи», близкий к представителям ЧВК в Перми. «Моя первая встреча лицом к лицу с Димой (позывной „Вагнер“) произошла в феврале 2015 года в Луганске ЛНР. Я стоял с автоматом и охранял въезд на одну из баз, к воротам подъехал бронированный автомобиль и из него вышел высокий мужчина. Он подошел ко мне и на равных начал разговор, поинтересовался условиями службы […]. За последующие годы я встречал его неоднократно, и при разных обстоятельствах, но запомнилась именно эта встреча. Это был человек-загадка, человек-тень. Его присутствие и строгий взгляд ощущали все, даже те, кто его никогда не видел. Его боялись и уважали. Это был настоящий командир», — вспоминает один из бойцов. Уткин является уроженцем города Асбест Свердловской области. Частная военная компания «Вагнер» была названа в честь псевдонима которого, который носил Уткин («герр Вагнер»). URA.RU писало, что предварительно он значится в числе семи погибших пассажиров при крушении бизнес-джета в Тверской области 23 августа. Помимо Уткина в самолете находился и глава указанной ЧВК Евгений Пригожин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командир частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин, по неподтвержденным данным, погибший в авиакатастрофе в Тверской области, отличался строгостью. Бойцы его «боялись и уважали». Воспоминания пермяка о первой встрече с Уткиным опубликовал telegram-канал «Прикамские витязи», близкий к представителям ЧВК в Перми. «Моя первая встреча лицом к лицу с Димой (позывной „Вагнер“) произошла в феврале 2015 года в Луганске ЛНР. Я стоял с автоматом и охранял въезд на одну из баз, к воротам подъехал бронированный автомобиль и из него вышел высокий мужчина. Он подошел ко мне и на равных начал разговор, поинтересовался условиями службы […]. За последующие годы я встречал его неоднократно, и при разных обстоятельствах, но запомнилась именно эта встреча. Это был человек-загадка, человек-тень. Его присутствие и строгий взгляд ощущали все, даже те, кто его никогда не видел. Его боялись и уважали. Это был настоящий командир», — вспоминает один из бойцов. Уткин является уроженцем города Асбест Свердловской области. Частная военная компания «Вагнер» была названа в честь псевдонима которого, который носил Уткин («герр Вагнер»). URA.RU писало, что предварительно он значится в числе семи погибших пассажиров при крушении бизнес-джета в Тверской области 23 августа. Помимо Уткина в самолете находился и глава указанной ЧВК Евгений Пригожин.