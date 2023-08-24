Новым владельцем «Курганхиммаша» стал инвестор из ОАЭ. Скрин

25 августа 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

На «Курганхиммаше» сменился учредитель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На предприятии «Курганхиммаш» появился новый владелец из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Инвестором с долей в 324 миллиона рублей. Информация об этом размещена в сервисе СБИС. «Владелец ООО „Курганхиммаш“ с 26.07.2023 года „ТРЕКОТЭ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД ДИЭМСИСИ“. Страна: ОАЭ. Доля учредителя составляет 324,7 млн рублей (75%)», — говорится в информации. Остальные 25% (108,2 млн) принадлежат Филлипу Герасимову. Уставной капитал составляет 433 млн рублей. Предыдущий владелец предприятия «ТРЕКОТЭ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД» из Кипра месяц назад вышел из состава учредителей. Данная организация владела «Курганхиммашем» с июня 2021 года. Корреспондент URA.RU обратился на ООО «Курганхиммаш» с просьбой прокомментировать информацию о смене учредителя. В приемной генерального директора предприятия Артема Афраймовича агентству сообщили, что руководитель находится в командировке и попросили отправить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганский завод, работающий на нефтяников, за год потерял 1,6 млрд рублей выручки. Также на предприятии сократилась чистая прибыль на 309 млн рублей. Скрин: сервис СБИС

На предприятии «Курганхиммаш» появился новый владелец из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Инвестором с долей в 324 миллиона рублей. Информация об этом размещена в сервисе СБИС. «Владелец ООО „Курганхиммаш“ с 26.07.2023 года „ТРЕКОТЭ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД ДИЭМСИСИ“. Страна: ОАЭ. Доля учредителя составляет 324,7 млн рублей (75%)», — говорится в информации. Остальные 25% (108,2 млн) принадлежат Филлипу Герасимову. Уставной капитал составляет 433 млн рублей. Предыдущий владелец предприятия «ТРЕКОТЭ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД» из Кипра месяц назад вышел из состава учредителей. Данная организация владела «Курганхиммашем» с июня 2021 года. Корреспондент URA.RU обратился на ООО «Курганхиммаш» с просьбой прокомментировать информацию о смене учредителя. В приемной генерального директора предприятия Артема Афраймовича агентству сообщили, что руководитель находится в командировке и попросили отправить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганский завод, работающий на нефтяников, за год потерял 1,6 млрд рублей выручки. Также на предприятии сократилась чистая прибыль на 309 млн рублей.