24 августа 2023
23 августа 2023

Новым владельцем «Курганхиммаша» стал инвестор из ОАЭ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, экономика, нефть, задвижка, месторождение, нефтедобыча, запорная арматура, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть, винтиль
На «Курганхиммаше» сменился учредитель Фото:

На предприятии «Курганхиммаш» появился новый владелец из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Инвестором с долей в 324 миллиона рублей. Информация об этом размещена в сервисе СБИС.

«Владелец ООО „Курганхиммаш“ с 26.07.2023 года „ТРЕКОТЭ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД ДИЭМСИСИ“. Страна: ОАЭ. Доля учредителя составляет 324,7 млн рублей (75%)», — говорится в информации. Остальные 25% (108,2 млн) принадлежат Филлипу Герасимову. Уставной капитал составляет 433 млн рублей.

Предыдущий владелец предприятия «ТРЕКОТЭ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД» из Кипра месяц назад вышел из состава учредителей. Данная организация владела «Курганхиммашем» с июня 2021 года.

Корреспондент URA.RU обратился на ООО «Курганхиммаш» с просьбой прокомментировать информацию о смене учредителя. В приемной генерального директора предприятия Артема Афраймовича агентству сообщили, что руководитель находится в командировке и попросили отправить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что курганский завод, работающий на нефтяников, за год потерял 1,6 млрд рублей выручки. Также на предприятии сократилась чистая прибыль на 309 млн рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На предприятии «Курганхиммаш» появился новый владелец из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Инвестором с долей в 324 миллиона рублей. Информация об этом размещена в сервисе СБИС. «Владелец ООО „Курганхиммаш“ с 26.07.2023 года „ТРЕКОТЭ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД ДИЭМСИСИ“. Страна: ОАЭ. Доля учредителя составляет 324,7 млн рублей (75%)», — говорится в информации. Остальные 25% (108,2 млн) принадлежат Филлипу Герасимову. Уставной капитал составляет 433 млн рублей. Предыдущий владелец предприятия «ТРЕКОТЭ КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД» из Кипра месяц назад вышел из состава учредителей. Данная организация владела «Курганхиммашем» с июня 2021 года. Корреспондент URA.RU обратился на ООО «Курганхиммаш» с просьбой прокомментировать информацию о смене учредителя. В приемной генерального директора предприятия Артема Афраймовича агентству сообщили, что руководитель находится в командировке и попросили отправить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что курганский завод, работающий на нефтяников, за год потерял 1,6 млрд рублей выручки. Также на предприятии сократилась чистая прибыль на 309 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...