Опекуншу, подозреваемую в убийстве 6-летнего Далера Бобиева, оставили за решеткой. Фото, видео

24 августа 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова полгода прятала тело 6-летнего Далера Бобиева, который воспитывался у нее в семье Фото: Московец Илья © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Ленинском районном суде Екатеринбурга избрали меру пресечения Веронике Наумовой — опекунше 6-летнего Далера Бобиева, тело которого нашли у нее в гараже. Ее оставили за решеткой, передает корреспондент URA.RU из зала судебного заседания. «Опекуну погибшего Далера Бобиева продлили меру пресечения. Вероника Наумова пробудет в СИЗО до 26 ноября», — постановил судья. Также на заседание впервые явился биологический отец Далера — Худжановиддин Бобиев. В прошлые разы он не мог участвовать в суде из-за того, что отбывал наказание в колонии за разбой. 21 августа его выпустили досрочно. Мужчина отказался подробно комментировать свои намерения и дальнейшие действия, лишь отметил, что сюда его привела большая боль. Сама Наумова в заседании не участвовала, сейчас она проходит психологическую экспертизу. По словам ее адвоката, женщина считает себя невиновной и утверждает, что убийства не было. Веронику Наумову поместили в СИЗО 30 июня. Ее обвиняют в убийстве своего воспитанника, 6-летнего Далера Бобиева. О пропаже мальчика она заявила в конце июня, якобы ребенок имел проблемы с психикой и сбежал. Однако спустя три дня тело ребенка нашли в сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Позже выяснилось, что ребенка убили еще в декабре 2022 года. Все новости этой громкой истории — в сюжете URA.RU. На суд пришли брат Далера (справа) и биологический отец (слева) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заседание проходило в закрытом режиме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ленинском районном суде Екатеринбурга избрали меру пресечения Веронике Наумовой — опекунше 6-летнего Далера Бобиева, тело которого нашли у нее в гараже. Ее оставили за решеткой, передает корреспондент URA.RU из зала судебного заседания. «Опекуну погибшего Далера Бобиева продлили меру пресечения. Вероника Наумова пробудет в СИЗО до 26 ноября», — постановил судья. Также на заседание впервые явился биологический отец Далера — Худжановиддин Бобиев. В прошлые разы он не мог участвовать в суде из-за того, что отбывал наказание в колонии за разбой. 21 августа его выпустили досрочно. Мужчина отказался подробно комментировать свои намерения и дальнейшие действия, лишь отметил, что сюда его привела большая боль. Сама Наумова в заседании не участвовала, сейчас она проходит психологическую экспертизу. По словам ее адвоката, женщина считает себя невиновной и утверждает, что убийства не было. Веронику Наумову поместили в СИЗО 30 июня. Ее обвиняют в убийстве своего воспитанника, 6-летнего Далера Бобиева. О пропаже мальчика она заявила в конце июня, якобы ребенок имел проблемы с психикой и сбежал. Однако спустя три дня тело ребенка нашли в сумке в гараже, который принадлежит семье Наумовых. Позже выяснилось, что ребенка убили еще в декабре 2022 года. Все новости этой громкой истории — в сюжете URA.RU.