В Курганской области зафиксировали вспышку кори

В регионе зафиксировали один случай кори у приезжего гражданина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области в 2023 году зафиксировали вспышку кори. Об этом сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Курганской области Григорий Хохлов во время прямого эфира в группе регионального ЦУР в соцсети «ВКонтакте». Хохлов отметил, что в регионе идет подчищающая иммунизация против кори, прививки ставят в поликлиниках бесплатно.

«Последняя вспышка кори у нас была буквально в июне 2023 года. Это был всего один случай завозной в городе Шадринске. Гражданин ехал проездом через Шадринск, почувствовал себя плохо, был госпитализирован в инфекционную больницу, где подтвердился случай кори. Благодаря нашим совместным с департаментом здравоохранения профилактическим мероприятиям были вакцинированы все контактные лица, очаг не получил свое распространение», — рассказал Хохлов.

До этого случая в 2014 году было зафиксировано 36 случаев заболевания корью среди цыганского населения в поселке Керамзитный Кургана. Тогда удалось купировать очаг за счет вакцинации в первые 72 часа. С 2002 по 2013 год корь в регионе не регистрировалась. «Сейчас кори уделяют особое внимание: по стране идут вспышки кори. Вакцина у нас есть, подчищающая иммунизация продолжается. Я советую всем жителя Зауралья, кто не сделал прививку или у него нет сведения о прививках против кори, сделать ее обязательно. Можете обратиться в поликлинику и вам поставят прививку против кори бесплатно», — сказал Хохлов.

В Курганской области за счет средств федерального бюджета в рамках подчищающей иммунизации прививки получили более четырех тысяч человек, в том числе мигранты. В июне 2023 года за счет регионального бюджета было приобретено дополнительно четыре тысячи доз вакцины против кори.

В апреле URA.RU писало, что в Курганской области проводится подчищающая иммунизация от кори. Тогда планировалось привить более 1900 взрослых и 1500 детей. Подчищающая иммунизация касается тех, кто по какой-то причине пропустил сроки вакцинации или ревакцинации, либо ранее отказывался от прививки, а также трудовых мигрантов и кочующее население. Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем заразности.