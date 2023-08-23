23 августа 2023

Отец пермского пилота, который разбился на самолете Пригожина, рассказал о сыне

Отец пилота Каримова: сын перед рейсом на самолете Пригожина позвонил маме
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, кабина самолета, кабина пилота, авиакомпания red wings, фуражка пилота
Каримов устроился в авиакомпанию три месяца назад Фото:

Пермяк Рустам Каримов был вторым пилотом на бизнес-джете главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который разбился в Тверской области. В списке пассажиров также числится сам бизнесмен. В авиакомпанию, с которой сотрудничает ЧВК, пермяк устроился три месяца назад.

«Да, это Рустам Каримов, мой сын. В этой компании он работал всего три месяца. Два месяца назад перебрался в Петербург. Перед полетом он позвонил маме и сказал, что летит этим рейсом», — сообщает портал 59.ru со ссылкой на отца пилота Шукура Каримова.

Также отец рассказал, что Рустам работал в авиакомпании S7 в Перми. В 2020 году, когда началась пандемия, пилот остался без работы. Затем снова устроился, однако после начала спецоперации на Украине вновь лишился места.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тверской области разбился бизнес-джет. Среди пассажиров числится бизнесмен Евгений Пригожин. Самолетом управлял пермяк Рустам Каримов. Кроме них на борту находились еще девять человек и два члена экипажа. По предварительным данным, все погибли.

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Пермяк Рустам Каримов был вторым пилотом на бизнес-джете главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который разбился в Тверской области. В списке пассажиров также числится сам бизнесмен. В авиакомпанию, с которой сотрудничает ЧВК, пермяк устроился три месяца назад. «Да, это Рустам Каримов, мой сын. В этой компании он работал всего три месяца. Два месяца назад перебрался в Петербург. Перед полетом он позвонил маме и сказал, что летит этим рейсом», — сообщает портал 59.ru со ссылкой на отца пилота Шукура Каримова. Также отец рассказал, что Рустам работал в авиакомпании S7 в Перми. В 2020 году, когда началась пандемия, пилот остался без работы. Затем снова устроился, однако после начала спецоперации на Украине вновь лишился места. Ранее URA.RU рассказало, что в Тверской области разбился бизнес-джет. Среди пассажиров числится бизнесмен Евгений Пригожин. Самолетом управлял пермяк Рустам Каримов. Кроме них на борту находились еще девять человек и два члена экипажа. По предварительным данным, все погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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