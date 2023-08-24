Mash: ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

ВСУ выпустили по российскому региону снаряды, опасные для мирных жителей (архивное фото) Фото: Lance Cpl. Tanner D. Lambert / U.S. Department of Defense

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает telegram-канал Mash. Украина выпустила по региону около 20 снарядов, однако пострадавших удалось избежать.

«ВСУ впервые обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами — почти 20 таких снарядов они выпустили по региону накануне», — пишет telegram-канал, отмечая, что пострадавших в результате действий украинских войск нет. Уточняется, что 13 снарядов прилетело на Погарский район (1,2 км от границы с Украиной), а спустя час еще пять боеприпасов ударили по Климовскому району (7 км от границы).

Об обстреле региона утром 24 августа сообщал губернатор Александр Богомаз. По его словам, ВСУ также ударили по поселку Белая Березка. Пострадавших нет, повреждено энергоснабжение.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для подтверждения информации. На данный момент ответ не поступил.

Кассетные боеприпасы — снаряды, запрещенные большинством стран из-за их опасности для гражданского населения. Однако Россия и Украина не находятся в числе этих государств.