Под Екатеринбургом произошло землетрясение

Под Екатеринбургом, в районе Верхней Сысерти, произошло землетрясение. Сейсмическое явление было зафиксировано 22 августа, информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных.
По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы 22 августа в начале девятого утра — в 8:09. Они произошли в районе Верхней Сысерти — поселка, который находится в 59 километрах от Екатеринбурга.
Магнитуда сейсмического события составила три единицы. По 12-балльной системе оно считается слабым, и может ощущаться внутри некоторых зданий как, к примеру, сотрясение от грузовика.
Ранее землетрясение было замечено в Краснотурьинском районе. Его магнитуда была выше — 4,2 единицы.
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