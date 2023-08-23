Под Екатеринбургом произошло землетрясение

24 августа 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

За последние годы на Урале увеличилась сейсмическая активность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под Екатеринбургом, в районе Верхней Сысерти, произошло землетрясение. Сейсмическое явление было зафиксировано 22 августа, информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных. По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы 22 августа в начале девятого утра — в 8:09. Они произошли в районе Верхней Сысерти — поселка, который находится в 59 километрах от Екатеринбурга. Магнитуда сейсмического события составила три единицы. По 12-балльной системе оно считается слабым, и может ощущаться внутри некоторых зданий как, к примеру, сотрясение от грузовика. Ранее землетрясение было замечено в Краснотурьинском районе. Его магнитуда была выше — 4,2 единицы. Подземные толчки были зафиксированы недалеко от Екатеринбурга Фото: скрин с сайта Казахстанского национального центра данных

Под Екатеринбургом, в районе Верхней Сысерти, произошло землетрясение. Сейсмическое явление было зафиксировано 22 августа, информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных. По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы 22 августа в начале девятого утра — в 8:09. Они произошли в районе Верхней Сысерти — поселка, который находится в 59 километрах от Екатеринбурга. Магнитуда сейсмического события составила три единицы. По 12-балльной системе оно считается слабым, и может ощущаться внутри некоторых зданий как, к примеру, сотрясение от грузовика. Ранее землетрясение было замечено в Краснотурьинском районе. Его магнитуда была выше — 4,2 единицы.