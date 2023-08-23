23 августа 2023

Под Екатеринбургом произошло землетрясение

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Строительство обводного канала реки Сак-Элга вокруг Карабаша. Челябинская область, земля, русло реки сак-элга, трещины на земле, ржавая долина
За последние годы на Урале увеличилась сейсмическая активность Фото:

Под Екатеринбургом, в районе Верхней Сысерти, произошло землетрясение. Сейсмическое явление было зафиксировано 22 августа, информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных.

По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы 22 августа в начале девятого утра — в 8:09. Они произошли в районе Верхней Сысерти — поселка, который находится в 59 километрах от Екатеринбурга.

Магнитуда сейсмического события составила три единицы. По 12-балльной системе оно считается слабым, и может ощущаться внутри некоторых зданий как, к примеру, сотрясение от грузовика.

Ранее землетрясение было замечено в Краснотурьинском районе. Его магнитуда была выше — 4,2 единицы.

Подземные толчки были зафиксированы недалеко от Екатеринбурга
Подземные толчки были зафиксированы недалеко от Екатеринбурга
Фото:

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Под Екатеринбургом, в районе Верхней Сысерти, произошло землетрясение. Сейсмическое явление было зафиксировано 22 августа, информация об этом опубликована на сайте Казахстанского национального центра данных. По данным ученых, подземные толчки были зафиксированы 22 августа в начале девятого утра — в 8:09. Они произошли в районе Верхней Сысерти — поселка, который находится в 59 километрах от Екатеринбурга. Магнитуда сейсмического события составила три единицы. По 12-балльной системе оно считается слабым, и может ощущаться внутри некоторых зданий как, к примеру, сотрясение от грузовика. Ранее землетрясение было замечено в Краснотурьинском районе. Его магнитуда была выше — 4,2 единицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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