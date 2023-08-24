Блогера Каца* заочно приговорили к восьми годам за фейки о ВС РФ

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, генеральная прокуратура рф, здание, генеральная прокуратура российской федерации
Басманный суд Москвы заочно приговорил Максима Каца к восьми годам колонии Фото:

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам лишения свободы за недостоверную информацию о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Суд приговорил Максима Каца к восьми годам лишения свободы за публичное распространение ложной информации о Российской армии», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что ему грозит заключение в колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься администрированием сайтов на четыре года.

Суд заочно арестовал блогера еще весной 2023 года. Тогда Кац покинул Россию и переехал в Израиль, передает Life.

*Максим Кац признан в России иностранным агентом

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Басманный районный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам лишения свободы за недостоверную информацию о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. «Суд приговорил Максима Каца к восьми годам лишения свободы за публичное распространение ложной информации о Российской армии», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что ему грозит заключение в колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься администрированием сайтов на четыре года. Суд заочно арестовал блогера еще весной 2023 года. Тогда Кац покинул Россию и переехал в Израиль, передает Life. *Максим Кац признан в России иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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