Блогера Каца* заочно приговорили к восьми годам за фейки о ВС РФ

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам лишения свободы за недостоверную информацию о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
«Суд приговорил Максима Каца к восьми годам лишения свободы за публичное распространение ложной информации о Российской армии», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что ему грозит заключение в колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься администрированием сайтов на четыре года.
Суд заочно арестовал блогера еще весной 2023 года. Тогда Кац покинул Россию и переехал в Израиль, передает
*Максим Кац признан в России иностранным агентом
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