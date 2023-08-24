Блогера Каца* заочно приговорили к восьми годам за фейки о ВС РФ

24 августа 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Басманный суд Москвы заочно приговорил Максима Каца к восьми годам колонии Фото: Софья Сандурская © URA.RU Басманный районный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам лишения свободы за недостоверную информацию о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. «Суд приговорил Максима Каца к восьми годам лишения свободы за публичное распространение ложной информации о Российской армии», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что ему грозит заключение в колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься администрированием сайтов на четыре года. Суд заочно арестовал блогера еще весной 2023 года. Тогда Кац покинул Россию и переехал в Израиль, передает Life . *Максим Кац признан в России иностранным агентом

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил блогера Максима Каца (признан в РФ иноагентом) к восьми годам лишения свободы за недостоверную информацию о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. «Суд приговорил Максима Каца к восьми годам лишения свободы за публичное распространение ложной информации о Российской армии», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что ему грозит заключение в колонии общего режима. Кроме того, его лишили права заниматься администрированием сайтов на четыре года. Суд заочно арестовал блогера еще весной 2023 года. Тогда Кац покинул Россию и переехал в Израиль, передает Life. *Максим Кац признан в России иностранным агентом