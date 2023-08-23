Власти Нового Уренгоя закроют часть Ленинградского проспекта на День города

В Новом Уренгое 2 сентября перекроют Ленинградский проспект Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) почти на сутки перекроют часть Ленинградского проспекта для празднования Дня города. Постановление подписал глава городской администрации Андрей Воронов.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Новый Уренгой и Дня работников нефтяной и газовой промышленности закрыть для движения автотранспорта проспект Ленинградский, на участке от проезда имени Заура Керейтова, до дома № 13а по проспекту Ленинградскому 2 сентября с 09.00 до 23.00», — следует из постановления главы города, опубликованного на сайте мэрии Нового Уренгоя. Движение автотранспорта будет осуществляться в объезд.

Также изменится схема движения городских автобусов, следующих по маршрутам № 3, 6 и 7. Движение будет осуществляться по улицам Юбилейной, 26 съезда КПСС, Геологоразведчиков, Молодежной.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое перекрывали улицы для «Ямальского забега». Автобусное движение было организовано по соседним участкам.