23 августа 2023

В Новом Уренгое на сутки перекроют центр города. Карта

Власти Нового Уренгоя закроют часть Ленинградского проспекта на День города
© Служба новостей «URA.RU»
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Миллер и самокаты. Тюмень, пистолет, полиция, дпс, полицейский
В Новом Уренгое 2 сентября перекроют Ленинградский проспект Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) почти на сутки перекроют часть Ленинградского проспекта для празднования Дня города. Постановление подписал глава городской администрации Андрей Воронов.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Новый Уренгой и Дня работников нефтяной и газовой промышленности закрыть для движения автотранспорта проспект Ленинградский, на участке от проезда имени Заура Керейтова, до дома № 13а по проспекту Ленинградскому 2 сентября с 09.00 до 23.00», — следует из постановления главы города, опубликованного на сайте мэрии Нового Уренгоя. Движение автотранспорта будет осуществляться в объезд.

Также изменится схема движения городских автобусов, следующих по маршрутам № 3, 6 и 7. Движение будет осуществляться по улицам Юбилейной, 26 съезда КПСС, Геологоразведчиков, Молодежной.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое перекрывали улицы для «Ямальского забега». Автобусное движение было организовано по соседним участкам.

Закрытый участок Ленинградского проспекта 2 сентября
Закрытый участок Ленинградского проспекта 2 сентября
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) почти на сутки перекроют часть Ленинградского проспекта для празднования Дня города. Постановление подписал глава городской администрации Андрей Воронов. «В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Новый Уренгой и Дня работников нефтяной и газовой промышленности закрыть для движения автотранспорта проспект Ленинградский, на участке от проезда имени Заура Керейтова, до дома № 13а по проспекту Ленинградскому 2 сентября с 09.00 до 23.00», — следует из постановления главы города, опубликованного на сайте мэрии Нового Уренгоя. Движение автотранспорта будет осуществляться в объезд. Также изменится схема движения городских автобусов, следующих по маршрутам № 3, 6 и 7. Движение будет осуществляться по улицам Юбилейной, 26 съезда КПСС, Геологоразведчиков, Молодежной. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое перекрывали улицы для «Ямальского забега». Автобусное движение было организовано по соседним участкам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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