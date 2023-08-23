Житель ХМАО разбогател на 5 миллионов, потратив 100 рублей

Житель ХМАО выиграл 5 миллионов в гослотерее

24 августа 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Миллионер до сих пор не забрал свой выигрыш Фото: Денис Моргунов © URA.RU Организаторы гослотереи «Все или ничего» объявили обладателя суперприза в 5 миллионов рублей. Им оказался мужчина из ХМАО. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе лотерейного центра «Столото». «23 августа 2023 года в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Удача оказалась на стороне участника 85457-го тиража из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра», — объявили в пресс-службе «Столото». Уточняется, что новоявленный миллионер еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что победитель купил билет в мобильном приложении «Столото» за 100 рублей, угадал 12 чисел билета в диапазоне от 1 до 24 и, таким образом, стал обладателем суперприза. Ранее URA.RU сообщало о том, что жительница Когалыма (ХМАО) выиграла в «Русское лото» два миллиона рублей. По итогам розыгрыша один из нескольких билетов, приобретенный женщиной, стал выигрышным.

Организаторы гослотереи «Все или ничего» объявили обладателя суперприза в 5 миллионов рублей. Им оказался мужчина из ХМАО. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе лотерейного центра «Столото». «23 августа 2023 года в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Удача оказалась на стороне участника 85457-го тиража из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра», — объявили в пресс-службе «Столото». Уточняется, что новоявленный миллионер еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что победитель купил билет в мобильном приложении «Столото» за 100 рублей, угадал 12 чисел билета в диапазоне от 1 до 24 и, таким образом, стал обладателем суперприза. Ранее URA.RU сообщало о том, что жительница Когалыма (ХМАО) выиграла в «Русское лото» два миллиона рублей. По итогам розыгрыша один из нескольких билетов, приобретенный женщиной, стал выигрышным.