23 августа 2023

Житель ХМАО разбогател на 5 миллионов, потратив 100 рублей

Житель ХМАО выиграл 5 миллионов в гослотерее
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, денежные купюры, деньги, рубли, бумажные деньги
Миллионер до сих пор не забрал свой выигрыш Фото:

Организаторы гослотереи «Все или ничего» объявили обладателя суперприза в 5 миллионов рублей. Им оказался мужчина из ХМАО. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе лотерейного центра «Столото».

«23 августа 2023 года в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Удача оказалась на стороне участника 85457-го тиража из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра», — объявили в пресс-службе «Столото».

Уточняется, что новоявленный миллионер еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что победитель купил билет в мобильном приложении «Столото» за 100 рублей, угадал 12 чисел билета в диапазоне от 1 до 24 и, таким образом, стал обладателем суперприза.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жительница Когалыма (ХМАО) выиграла в «Русское лото» два миллиона рублей. По итогам розыгрыша один из нескольких билетов, приобретенный женщиной, стал выигрышным.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организаторы гослотереи «Все или ничего» объявили обладателя суперприза в 5 миллионов рублей. Им оказался мужчина из ХМАО. Информацию об этом опубликовали в пресс-службе лотерейного центра «Столото». «23 августа 2023 года в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран суперприз — 5 000 000 рублей. Удача оказалась на стороне участника 85457-го тиража из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра», — объявили в пресс-службе «Столото». Уточняется, что новоявленный миллионер еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что победитель купил билет в мобильном приложении «Столото» за 100 рублей, угадал 12 чисел билета в диапазоне от 1 до 24 и, таким образом, стал обладателем суперприза. Ранее URA.RU сообщало о том, что жительница Когалыма (ХМАО) выиграла в «Русское лото» два миллиона рублей. По итогам розыгрыша один из нескольких билетов, приобретенный женщиной, стал выигрышным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...