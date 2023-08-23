23 августа 2023

Бойцов на СВО восхитили модернизированные танки Т-90 «Уралвагонзавода». Видео

Бойцы на СВО похвалили танки «Уралвагонзавода» за маневренность и проходимость
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
УВЗ постоянно улучшает характеристику военной техники Фото:

Военнослужащие министерства обороны РФ, принимающие участие в специальной военной операции, похвалили танки Т-90 «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Бойцы отметили маневренность и проходимость техники.

«На этом танке совершенно не сложно воевать. Стало больше лошадиных сил. Это добавляет ему маневренности и проходимости. Он не грязь, ничего не чувствует, в горку идет очень смело! Лучше по обзору, плюс добавилась задняя камера для механика-водителя. То есть командиру не надо меня направлять: я припарковался задом, все сделал самостоятельно», — поделился один из танкистов.

В июле «Уралвагонзавод» поставил министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают, рассказывал гендиректор концерна Александр Потапов.

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Военнослужащие министерства обороны РФ, принимающие участие в специальной военной операции, похвалили танки Т-90 «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Бойцы отметили маневренность и проходимость техники. «На этом танке совершенно не сложно воевать. Стало больше лошадиных сил. Это добавляет ему маневренности и проходимости. Он не грязь, ничего не чувствует, в горку идет очень смело! Лучше по обзору, плюс добавилась задняя камера для механика-водителя. То есть командиру не надо меня направлять: я припарковался задом, все сделал самостоятельно», — поделился один из танкистов. В июле «Уралвагонзавод» поставил министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают, рассказывал гендиректор концерна Александр Потапов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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