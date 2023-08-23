Бойцов на СВО восхитили модернизированные танки Т-90 «Уралвагонзавода». Видео

Бойцы на СВО похвалили танки «Уралвагонзавода» за маневренность и проходимость

24 августа 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

УВЗ постоянно улучшает характеристику военной техники Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военнослужащие министерства обороны РФ, принимающие участие в специальной военной операции, похвалили танки Т-90 «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Бойцы отметили маневренность и проходимость техники. «На этом танке совершенно не сложно воевать. Стало больше лошадиных сил. Это добавляет ему маневренности и проходимости. Он не грязь, ничего не чувствует, в горку идет очень смело! Лучше по обзору, плюс добавилась задняя камера для механика-водителя. То есть командиру не надо меня направлять: я припарковался задом, все сделал самостоятельно», — поделился один из танкистов. В июле «Уралвагонзавод» поставил министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают, рассказывал гендиректор концерна Александр Потапов.

Военнослужащие министерства обороны РФ, принимающие участие в специальной военной операции, похвалили танки Т-90 «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех»). Бойцы отметили маневренность и проходимость техники. «На этом танке совершенно не сложно воевать. Стало больше лошадиных сил. Это добавляет ему маневренности и проходимости. Он не грязь, ничего не чувствует, в горку идет очень смело! Лучше по обзору, плюс добавилась задняя камера для механика-водителя. То есть командиру не надо меня направлять: я припарковался задом, все сделал самостоятельно», — поделился один из танкистов. В июле «Уралвагонзавод» поставил министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают, рассказывал гендиректор концерна Александр Потапов.