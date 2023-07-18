Главный танковый завод РФ отправил на фронт новую партию военной техники. Видео

«Уралвагонзавод» отправил на фронт модернизированные танки Т-90М «Прорыв»

18 июля 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

«Урадвагонзавод» отправил танки в зону спецорперации Фото: Михаил Калянов © URA.RU Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») поставило министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают, рассказал гендиректор концерна Александр Потапов. Его цитирует пресс-служба УВЗ в telegram-канале. «Сегодня танки семейств Т-72, Т80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции. За время проведения СВО конструкторами, инженерами, технологами, рабочими предприятий проведена огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик. Эти совершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя», — отметил Александр Потапов. На УВЗ делают капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-72Б до вида Т-72Б3М, модернизацию танков Т80БВ до уровня Т80БВМ и изготовление танков Т-90М «с нуля». Двигатели для техники делает челябинский завод «ЧТЗ-Уралтрак». Ранее URA.RU сообщало, что другое предприятие «Ростеха» — ЦНИИ «Буревестник» передало военным первую партию новых самоходных минометов «Дрок».

Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») поставило министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают, рассказал гендиректор концерна Александр Потапов. Его цитирует пресс-служба УВЗ в telegram-канале. «Сегодня танки семейств Т-72, Т80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции. За время проведения СВО конструкторами, инженерами, технологами, рабочими предприятий проведена огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик. Эти совершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя», — отметил Александр Потапов. На УВЗ делают капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-72Б до вида Т-72Б3М, модернизацию танков Т80БВ до уровня Т80БВМ и изготовление танков Т-90М «с нуля». Двигатели для техники делает челябинский завод «ЧТЗ-Уралтрак». Ранее URA.RU сообщало, что другое предприятие «Ростеха» — ЦНИИ «Буревестник» передало военным первую партию новых самоходных минометов «Дрок».