Предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») поставило министерству обороны РФ очередную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. При этом каждую партию сотрудники УВЗ модернизируют и улучшают, рассказал гендиректор концерна Александр Потапов. Его цитирует пресс-служба УВЗ в telegram-канале.
«Сегодня танки семейств Т-72, Т80 и Т-90 продолжают модифицироваться с учетом боевого опыта и пожеланий танкистов, участвующих в специальной военной операции. За время проведения СВО конструкторами, инженерами, технологами, рабочими предприятий проведена огромная работа по улучшению их тактико-технических характеристик. Эти совершенствования жизненно необходимы и для защиты экипажа, и для успешного ведения боя», — отметил Александр Потапов.
На УВЗ делают капитальный ремонт с глубокой модернизацией танков Т-72Б до вида Т-72Б3М, модернизацию танков Т80БВ до уровня Т80БВМ и изготовление танков Т-90М «с нуля». Двигатели для техники делает челябинский завод «ЧТЗ-Уралтрак». Ранее URA.RU сообщало, что другое предприятие «Ростеха» — ЦНИИ «Буревестник» передало военным первую партию новых самоходных минометов «Дрок».
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