Балицкий назвал финальный рубеж в наступлении ВСУ

Балицкий: рубеж обороны Работино станет финальным в наступлении Киева
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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Мелитополь, балицкий евгений
Евгений Балицкий заявил о скором финале украинского наступления Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Рубеж обороны села Работино станет финальным для Киева в рамках украинского наступления. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Исходя из темпов их так называемого контрнаступления, рубеж обороны Работино для противника будет финальным», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что наиболее боеспособные силы Украины почти уничтожили. Кроме того, ВСУ несут большие потери в живой силе и западной технике.

Ранее западные СМИ со ссылкой на украинских военных писали, что ВСУ понесли большие потери при наступлении, несмотря на тактику, направленную на пешие атаки через минные поля. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что что после провальных атак Украина лишилась более 120 тысяч бойцов, пишет телеканал 360.

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Рубеж обороны села Работино станет финальным для Киева в рамках украинского наступления. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Исходя из темпов их так называемого контрнаступления, рубеж обороны Работино для противника будет финальным», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что наиболее боеспособные силы Украины почти уничтожили. Кроме того, ВСУ несут большие потери в живой силе и западной технике. Ранее западные СМИ со ссылкой на украинских военных писали, что ВСУ понесли большие потери при наступлении, несмотря на тактику, направленную на пешие атаки через минные поля. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что что после провальных атак Украина лишилась более 120 тысяч бойцов, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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