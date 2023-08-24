Балицкий назвал финальный рубеж в наступлении ВСУ

Балицкий: рубеж обороны Работино станет финальным в наступлении Киева

24 августа 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Евгений Балицкий заявил о скором финале украинского наступления Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рубеж обороны села Работино станет финальным для Киева в рамках украинского наступления. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Исходя из темпов их так называемого контрнаступления, рубеж обороны Работино для противника будет финальным», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что наиболее боеспособные силы Украины почти уничтожили. Кроме того, ВСУ несут большие потери в живой силе и западной технике. Ранее западные СМИ со ссылкой на украинских военных писали, что ВСУ понесли большие потери при наступлении, несмотря на тактику, направленную на пешие атаки через минные поля. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что что после провальных атак Украина лишилась более 120 тысяч бойцов, пишет телеканал 360.

Рубеж обороны села Работино станет финальным для Киева в рамках украинского наступления. Такое заявление сделал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. «Исходя из темпов их так называемого контрнаступления, рубеж обороны Работино для противника будет финальным», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. Глава региона уточнил, что наиболее боеспособные силы Украины почти уничтожили. Кроме того, ВСУ несут большие потери в живой силе и западной технике. Ранее западные СМИ со ссылкой на украинских военных писали, что ВСУ понесли большие потери при наступлении, несмотря на тактику, направленную на пешие атаки через минные поля. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что что после провальных атак Украина лишилась более 120 тысяч бойцов, пишет телеканал 360.