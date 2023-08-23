23 августа 2023

Новый директор «дочки» «Газпрома» назначил себе первого зама. Фото

Первым замом директора компании «Газпром трансгаз Югорск» стал Алексей Свиридов
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром
Алексей Свиридов начал работу на посту главного инженера компании «Газпром трансгаз Югорск» Фото:

Новый директор компании «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») Алексей Кшесинский назначил себе первого заместителя: пост занял Алексей Свиридов. Информация о новом руководителе появилась на официальном сайте предприятия.

«Алексей Михайлович Свиридов — главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО „Газпром трансгаз Югорск“. Начал профессиональную карьеру в 2009 году, за 14 лет прошел путь от слесаря до начальника Управления по эксплуатации магистральных газопроводов ООО „Газпром трансгаз Москва“», — указано на сайте.

Свиридов — самый молодой руководитель в команде Кшесинского. Первому заместителю генерального директора 35 лет. Он окончил Брянский технический и Санкт-Петербургский экономический университеты.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу компании. «На сайте компании представлена актуальная информация о кадровых изменениях», — подтвердили в пресс-службе «Газпром трансгаз Югорска».

Ранее URA.RU писало, что новый гендиректор «Газпром трансгаз Югорска» (дочернее общество «Газпрома») Алексей Кшесинский начал смену команды. Источник агентства поделился, что место главного инженера займет топ-менеджер из столичного филиала компании.

Алексей Свиридов — главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Алексей Свиридов — главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Фото:

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Новый директор компании «Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») Алексей Кшесинский назначил себе первого заместителя: пост занял Алексей Свиридов. Информация о новом руководителе появилась на официальном сайте предприятия. «Алексей Михайлович Свиридов — главный инженер — первый заместитель генерального директора ООО „Газпром трансгаз Югорск“. Начал профессиональную карьеру в 2009 году, за 14 лет прошел путь от слесаря до начальника Управления по эксплуатации магистральных газопроводов ООО „Газпром трансгаз Москва“», — указано на сайте. Свиридов — самый молодой руководитель в команде Кшесинского. Первому заместителю генерального директора 35 лет. Он окончил Брянский технический и Санкт-Петербургский экономический университеты. Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу компании. «На сайте компании представлена актуальная информация о кадровых изменениях», — подтвердили в пресс-службе «Газпром трансгаз Югорска». Ранее URA.RU писало, что новый гендиректор «Газпром трансгаз Югорска» (дочернее общество «Газпрома») Алексей Кшесинский начал смену команды. Источник агентства поделился, что место главного инженера займет топ-менеджер из столичного филиала компании.
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