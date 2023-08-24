TV2: Норвегия передаст Украине американские истребители F-16

Норвегия передаст F-16 Украине вслед за Нидерландами и Данией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Норвегия согласилась передать Украине американские истребители F-16. Об этом сообщают несколько независимых источников.
«Норвегия решила подарить Украине F-16», —
20 августа Украина получила обещания о передаче 42 истребителей F-16 от Нидерландов. Далее присоединилась Дания, пообещав 19 самолетов. URA.RU сообщало, какие страны еще могут передать F-16 и когда Киев может получить их.
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