TV2: Норвегия передаст Украине американские истребители F-16

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Норвегия передаст F-16 Украине вслед за Нидерландами и Данией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Норвегия согласилась передать Украине американские истребители F-16. Об этом сообщают несколько независимых источников.

Новость по теме
Какие страны обещали Украине истребители F-16 и как скоро она их получит

«Норвегия решила подарить Украине F-16», — передает TV 2, ссылаясь на свои источники. Кроме того Осло пообещало, что поставит Киеву ракеты и обеспечит страну электроснабжением.

20 августа Украина получила обещания о передаче 42 истребителей F-16 от Нидерландов. Далее присоединилась Дания, пообещав 19 самолетов. URA.RU сообщало, какие страны еще могут передать F-16 и когда Киев может получить их.

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Норвегия согласилась передать Украине американские истребители F-16. Об этом сообщают несколько независимых источников. «Норвегия решила подарить Украине F-16», — передает TV 2, ссылаясь на свои источники. Кроме того Осло пообещало, что поставит Киеву ракеты и обеспечит страну электроснабжением. 20 августа Украина получила обещания о передаче 42 истребителей F-16 от Нидерландов. Далее присоединилась Дания, пообещав 19 самолетов. URA.RU сообщало, какие страны еще могут передать F-16 и когда Киев может получить их.
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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