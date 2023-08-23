23 августа 2023

В Перми ищут свидетелей смертельного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, пожарный мотоцикл, скорая помощь, скорая медицинская помощь
В аварии погибли два человека Фото:

Пермячка Юлия Макарова ищет свидетелей ДТП, в котором погиб ее муж и сестра. Авария произошла на улице Докучаева 16 августа.

«Следователь звонил, сказал: „Опубликуйте в пабликах информацию по поиску свидетелей“. У нас в машине регистратора не было, и у того тоже не было регистратора в Renault Logan. Посмотреть невозможно было, что случилось в итоге», — передает портал 59.ru слова Макаровой.

Смертельное ДТП случилось вечером. Водитель 1989 года рождения на Renault Logan не пропустил на развороте Ford Focus, который ехал по встречной полосе и врезался в него. По предварительной информации ГИБДД Прикамья, авария произошла по вине водителя Renault Logan, который нарушил правила дорожного движения. В Ford Focus ехали муж Юлии, ее сестра и трехлетняя дочь. Супруг погиб на месте, а сестра скончалась в больнице.

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Пермячка Юлия Макарова ищет свидетелей ДТП, в котором погиб ее муж и сестра. Авария произошла на улице Докучаева 16 августа. «Следователь звонил, сказал: „Опубликуйте в пабликах информацию по поиску свидетелей“. У нас в машине регистратора не было, и у того тоже не было регистратора в Renault Logan. Посмотреть невозможно было, что случилось в итоге», — передает портал 59.ru слова Макаровой. Смертельное ДТП случилось вечером. Водитель 1989 года рождения на Renault Logan не пропустил на развороте Ford Focus, который ехал по встречной полосе и врезался в него. По предварительной информации ГИБДД Прикамья, авария произошла по вине водителя Renault Logan, который нарушил правила дорожного движения. В Ford Focus ехали муж Юлии, ее сестра и трехлетняя дочь. Супруг погиб на месте, а сестра скончалась в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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