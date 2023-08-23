В Перми ищут свидетелей смертельного ДТП

24 августа 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

В аварии погибли два человека Фото: Московец Илья © URA.RU Пермячка Юлия Макарова ищет свидетелей ДТП, в котором погиб ее муж и сестра. Авария произошла на улице Докучаева 16 августа. «Следователь звонил, сказал: „Опубликуйте в пабликах информацию по поиску свидетелей“. У нас в машине регистратора не было, и у того тоже не было регистратора в Renault Logan. Посмотреть невозможно было, что случилось в итоге», — передает портал 59.ru слова Макаровой. Смертельное ДТП случилось вечером. Водитель 1989 года рождения на Renault Logan не пропустил на развороте Ford Focus, который ехал по встречной полосе и врезался в него. По предварительной информации ГИБДД Прикамья, авария произошла по вине водителя Renault Logan, который нарушил правила дорожного движения. В Ford Focus ехали муж Юлии, ее сестра и трехлетняя дочь. Супруг погиб на месте, а сестра скончалась в больнице.

Пермячка Юлия Макарова ищет свидетелей ДТП, в котором погиб ее муж и сестра. Авария произошла на улице Докучаева 16 августа. «Следователь звонил, сказал: „Опубликуйте в пабликах информацию по поиску свидетелей“. У нас в машине регистратора не было, и у того тоже не было регистратора в Renault Logan. Посмотреть невозможно было, что случилось в итоге», — передает портал 59.ru слова Макаровой. Смертельное ДТП случилось вечером. Водитель 1989 года рождения на Renault Logan не пропустил на развороте Ford Focus, который ехал по встречной полосе и врезался в него. По предварительной информации ГИБДД Прикамья, авария произошла по вине водителя Renault Logan, который нарушил правила дорожного движения. В Ford Focus ехали муж Юлии, ее сестра и трехлетняя дочь. Супруг погиб на месте, а сестра скончалась в больнице.