В Кургане активизировались секты, заманивая горожан бесплатными мероприятиями

Курганцы пожаловались на рекламу восточных сект Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Курганские паблики соцсетей разместили рекламу религиозного движения «Фалунь Дафа», приглашающее на бесплатные вебинары. Некоторые горожане посчитали это пропагандой общества, которое несколько лет назад признавала нежелательной Генпрокуратура. Об этом URA.RU рассказали читатели портала.

«Курганцам предлагают записаться на вебинары древней китайской практики „Фалунь Дафа“. Они должны помочь жителям влиться в течение, которое поможет понять себя и совершенствовать характер», — сообщили обеспокоенные курганцы. Горожане отмечают, что движение было запрещено в Китае. Также организации-последователи из США и Великобритании признавались нежелательными Генпрокуратурой РФ. Несколько печатных материалов лидера «Фалунь Дафа» признаны экстремистскими.

В рекламе говорится, что запись на вебинары бесплатна. «Люди, занимающиеся „Фaлунь Дaфa“, замечают, что практика изменила их жизнь», — цитируют рекламу курганцы. Как уверяют сторонники движения, в его основе лежит духовная гимнастика цигун в сочетании с конфуцианскими принципами.

Редакция обратилась к российскому исследователю современных сект Александру Дворкину за комментарием. Профессор поделился данными, что несмотря на внешнюю безобидность общества, в нем есть свои особенности. «Китайская секта „Фалуньгун“ (или „Фалунь Дафа“) <…> отличается своим наиболее радикальным по сравнению с другими организациями неприятием медицинской помощи», — рассказал он.

По мнению лидера течения Ли Хунчжи, самосовершенствование помогает последователям избавиться от болезней за счет внутренней энергии. «Вышедшие на новый уровень участники движения «Фалунь Дафа» считают, что они никогда больше не будут нуждаться в медицинской помощи по причине своей «особенности» по сравнению с «обычными людьми», — отмечает профессор. Отказ от квалифицированной медпомощи является главной опасностью движения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане прошел бесплатный концерт, показавшийся зрителям странным. На нем звучали произведения основателя движения с признаками секты.