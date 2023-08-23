Геологоразведочная фирма в ХМАО экономит на зарплате, выплачивая долги партнерам

Геологоразведочная фирма «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) экономит на зарплате, выплачивая долги партнерам. Источник агентства URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что предприятие должно сотрудникам более 200 млн рублей.
«В настоящее время задолженность ООО „Горизонт“ перед сотрудниками составляет 236,8 млн рублей, в том числе 70 млн рублей за июль 2023 года. По информации от руководства, долги по зарплате возникли из-за того, что предприятие направило значительные финансовые ресурсы на исполнение контрактных обязательств перед заказчиками и устранение аварий при буровых работах», — сообщил собеседник агентства.
В августе предприятию удалось выплатить задолженность перед сотрудниками за март 2023 года — более 19 млн рублей. У геологоразведочной фирмы остаются долги перед подрядчиками, суммы которых исчисляются миллиардами.
Агентство направило запросы в Роструд ХМАО с просьбой уточнить информацию о долгах по заработной плате. На момент публикации новости ответ из ведомства не поступил. В компании «Горизонт» на звонок корреспондента URA.RU не ответили.
Ранее URA.RU писало, что деловые партнеры атаковали исками в суд геологоразведочную компанию «Горизонт» из Горноправдинска. За 2023 год поступило 57 заявлений, в том числе четыре ходатайства о признании должника банкротом.
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