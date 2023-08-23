Геологоразведочная фирма в ХМАО экономит на зарплате, выплачивая долги партнерам

24 августа 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Фирма «Горизонт» направила зарплаты сотрудников на выполнение договорных обязательств перед заказчиками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Геологоразведочная фирма «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) экономит на зарплате, выплачивая долги партнерам. Источник агентства URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что предприятие должно сотрудникам более 200 млн рублей. «В настоящее время задолженность ООО „Горизонт“ перед сотрудниками составляет 236,8 млн рублей, в том числе 70 млн рублей за июль 2023 года. По информации от руководства, долги по зарплате возникли из-за того, что предприятие направило значительные финансовые ресурсы на исполнение контрактных обязательств перед заказчиками и устранение аварий при буровых работах», — сообщил собеседник агентства. В августе предприятию удалось выплатить задолженность перед сотрудниками за март 2023 года — более 19 млн рублей. У геологоразведочной фирмы остаются долги перед подрядчиками, суммы которых исчисляются миллиардами. Агентство направило запросы в Роструд ХМАО с просьбой уточнить информацию о долгах по заработной плате. На момент публикации новости ответ из ведомства не поступил. В компании «Горизонт» на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Ранее URA.RU писало, что деловые партнеры атаковали исками в суд геологоразведочную компанию «Горизонт» из Горноправдинска. За 2023 год поступило 57 заявлений, в том числе четыре ходатайства о признании должника банкротом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Геологоразведочная фирма «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) экономит на зарплате, выплачивая долги партнерам. Источник агентства URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что предприятие должно сотрудникам более 200 млн рублей. «В настоящее время задолженность ООО „Горизонт“ перед сотрудниками составляет 236,8 млн рублей, в том числе 70 млн рублей за июль 2023 года. По информации от руководства, долги по зарплате возникли из-за того, что предприятие направило значительные финансовые ресурсы на исполнение контрактных обязательств перед заказчиками и устранение аварий при буровых работах», — сообщил собеседник агентства. В августе предприятию удалось выплатить задолженность перед сотрудниками за март 2023 года — более 19 млн рублей. У геологоразведочной фирмы остаются долги перед подрядчиками, суммы которых исчисляются миллиардами. Агентство направило запросы в Роструд ХМАО с просьбой уточнить информацию о долгах по заработной плате. На момент публикации новости ответ из ведомства не поступил. В компании «Горизонт» на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Ранее URA.RU писало, что деловые партнеры атаковали исками в суд геологоразведочную компанию «Горизонт» из Горноправдинска. За 2023 год поступило 57 заявлений, в том числе четыре ходатайства о признании должника банкротом.