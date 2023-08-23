23 августа 2023

Геологоразведочная фирма в ХМАО экономит на зарплате, выплачивая долги партнерам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги, передача денег
Фирма «Горизонт» направила зарплаты сотрудников на выполнение договорных обязательств перед заказчиками Фото:

Геологоразведочная фирма «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) экономит на зарплате, выплачивая долги партнерам. Источник агентства URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что предприятие должно сотрудникам более 200 млн рублей.

«В настоящее время задолженность ООО „Горизонт“ перед сотрудниками составляет 236,8 млн рублей, в том числе 70 млн рублей за июль 2023 года. По информации от руководства, долги по зарплате возникли из-за того, что предприятие направило значительные финансовые ресурсы на исполнение контрактных обязательств перед заказчиками и устранение аварий при буровых работах», — сообщил собеседник агентства.

В августе предприятию удалось выплатить задолженность перед сотрудниками за март 2023 года — более 19 млн рублей. У геологоразведочной фирмы остаются долги перед подрядчиками, суммы которых исчисляются миллиардами.

Агентство направило запросы в Роструд ХМАО с просьбой уточнить информацию о долгах по заработной плате. На момент публикации новости ответ из ведомства не поступил. В компании «Горизонт» на звонок корреспондента URA.RU не ответили.

Ранее URA.RU писало, что деловые партнеры атаковали исками в суд геологоразведочную компанию «Горизонт» из Горноправдинска. За 2023 год поступило 57 заявлений, в том числе четыре ходатайства о признании должника банкротом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Геологоразведочная фирма «Горизонт» из Горноправдинска (ХМАО) экономит на зарплате, выплачивая долги партнерам. Источник агентства URA.RU, знакомый с ситуацией, сообщил, что предприятие должно сотрудникам более 200 млн рублей. «В настоящее время задолженность ООО „Горизонт“ перед сотрудниками составляет 236,8 млн рублей, в том числе 70 млн рублей за июль 2023 года. По информации от руководства, долги по зарплате возникли из-за того, что предприятие направило значительные финансовые ресурсы на исполнение контрактных обязательств перед заказчиками и устранение аварий при буровых работах», — сообщил собеседник агентства. В августе предприятию удалось выплатить задолженность перед сотрудниками за март 2023 года — более 19 млн рублей. У геологоразведочной фирмы остаются долги перед подрядчиками, суммы которых исчисляются миллиардами. Агентство направило запросы в Роструд ХМАО с просьбой уточнить информацию о долгах по заработной плате. На момент публикации новости ответ из ведомства не поступил. В компании «Горизонт» на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Ранее URA.RU писало, что деловые партнеры атаковали исками в суд геологоразведочную компанию «Горизонт» из Горноправдинска. За 2023 год поступило 57 заявлений, в том числе четыре ходатайства о признании должника банкротом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...