В США заявили о победе Путина и Си Цзиньпина WSJ: Китай и РФ победили в противостоянии с Западом 24 августа 2023 в 18:00 Размер текста - 17 + Россия и Китай считают, что увеличение количества участников формата БРИКС поможет развивающимся странам Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Решение о присоединении к формату БРИКС шести стран означает победу КНР и РФ на фоне противостояния с западными странами. Таким мнением поделились авторы американской газеты The Wall Street Journal. «Расширение БРИКС — это победа председателя Китая Си Цзиньпина и [президента России] Владимира Путина, которые настаивали на расширении блока на фоне обострения геополитической и экономической конкуренции с Западом», — говорится в сообщении. По словам авторов статьи, российский и китайский лидеры считают, что увеличение количества участников придаст развивающимся странам уверенность. В газете отметили, что Китай пробует укрепить дружеские отношения с Африкой, Азией и странами Латинской Америки, которые не доверяют США. Утверждается, что Москва планирует выйти на новые рынки и найти союзников, чтобы ослабить влияние западных санкций. Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, заявил, что БРИКС расширяется. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия присоединятся с 1 января 2024 года, передает RT. Решение о присоединении к формату БРИКС шести стран означает победу КНР и РФ на фоне противостояния с западными странами. Таким мнением поделились авторы американской газеты The Wall Street Journal. «Расширение БРИКС — это победа председателя Китая Си Цзиньпина и [президента России] Владимира Путина, которые настаивали на расширении блока на фоне обострения геополитической и экономической конкуренции с Западом», — говорится в сообщении. По словам авторов статьи, российский и китайский лидеры считают, что увеличение количества участников придаст развивающимся странам уверенность. В газете отметили, что Китай пробует укрепить дружеские отношения с Африкой, Азией и странами Латинской Америки, которые не доверяют США. Утверждается, что Москва планирует выйти на новые рынки и найти союзников, чтобы ослабить влияние западных санкций. Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, заявил, что БРИКС расширяется. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия присоединятся с 1 января 2024 года, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям