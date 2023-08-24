В США заявили о победе Путина и Си Цзиньпина

WSJ: Китай и РФ победили в противостоянии с Западом
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Россия и Китай считают, что увеличение количества участников формата БРИКС поможет развивающимся странам Фото:

Решение о присоединении к формату БРИКС шести стран означает победу КНР и РФ на фоне противостояния с западными странами. Таким мнением поделились авторы американской газеты The Wall Street Journal.

«Расширение БРИКС — это победа председателя Китая Си Цзиньпина и [президента России] Владимира Путина, которые настаивали на расширении блока на фоне обострения геополитической и экономической конкуренции с Западом», — говорится в сообщении. По словам авторов статьи, российский и китайский лидеры считают, что увеличение количества участников придаст развивающимся странам уверенность.

В газете отметили, что Китай пробует укрепить дружеские отношения с Африкой, Азией и странами Латинской Америки, которые не доверяют США. Утверждается, что Москва планирует выйти на новые рынки и найти союзников, чтобы ослабить влияние западных санкций.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, заявил, что БРИКС расширяется. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия присоединятся с 1 января 2024 года, передает RT.

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Решение о присоединении к формату БРИКС шести стран означает победу КНР и РФ на фоне противостояния с западными странами. Таким мнением поделились авторы американской газеты The Wall Street Journal. «Расширение БРИКС — это победа председателя Китая Си Цзиньпина и [президента России] Владимира Путина, которые настаивали на расширении блока на фоне обострения геополитической и экономической конкуренции с Западом», — говорится в сообщении. По словам авторов статьи, российский и китайский лидеры считают, что увеличение количества участников придаст развивающимся странам уверенность. В газете отметили, что Китай пробует укрепить дружеские отношения с Африкой, Азией и странами Латинской Америки, которые не доверяют США. Утверждается, что Москва планирует выйти на новые рынки и найти союзников, чтобы ослабить влияние западных санкций. Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, заявил, что БРИКС расширяется. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия присоединятся с 1 января 2024 года, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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