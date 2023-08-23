23 августа 2023

Губернатор ЯНАО Артюхов станет опекуном бездомного кота

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
На вольере подопечного животного появится соответствующая табличка (архивное фото) Фото:

Волонтеры Ноябрьска (ЯНАО) уговорили губернатора Дмитрия Артюхова взять под опеку бездомного кота из городского приюта. Отвечая на вопрос, согласен ли он принять участие в благотворительном проекте, глава региона попытался сослаться на аллергию, однако узнал, что животное забирать домой не требуется и был вынужден согласиться.

«В Ноябрьске у меня появится свой подшефный кот», — объявил Дмитрий Артюхов под аплодисменты собравшихся. По словам ноябрянки по имени Наталья, волонтеры помогут губернатору определиться, пусть даже дистанционно, с животным, которое ему предстоит курировать: «Табличку мы уже подготовили».

Губернатор пояснил, что был бы рад забрать кота или кошку домой, но не может этого сделать. «Я отношусь к той несчастной категории, у кого есть аллергия», — сообщил глава региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что на встрече с жителями Ноябрьска один из местных жителей сделал публичное предложение руки и сердца своей девушке. Ставший свидетелям ситуации губернатор отметил, что это произошло впервые за все время проведения «Честного маршрута».

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Волонтеры Ноябрьска (ЯНАО) уговорили губернатора Дмитрия Артюхова взять под опеку бездомного кота из городского приюта. Отвечая на вопрос, согласен ли он принять участие в благотворительном проекте, глава региона попытался сослаться на аллергию, однако узнал, что животное забирать домой не требуется и был вынужден согласиться. «В Ноябрьске у меня появится свой подшефный кот», — объявил Дмитрий Артюхов под аплодисменты собравшихся. По словам ноябрянки по имени Наталья, волонтеры помогут губернатору определиться, пусть даже дистанционно, с животным, которое ему предстоит курировать: «Табличку мы уже подготовили». Губернатор пояснил, что был бы рад забрать кота или кошку домой, но не может этого сделать. «Я отношусь к той несчастной категории, у кого есть аллергия», — сообщил глава региона. Ранее URA.RU рассказывало, что на встрече с жителями Ноябрьска один из местных жителей сделал публичное предложение руки и сердца своей девушке. Ставший свидетелям ситуации губернатор отметил, что это произошло впервые за все время проведения «Честного маршрута».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...