Губернатор ЯНАО Артюхов станет опекуном бездомного кота

На вольере подопечного животного появится соответствующая табличка (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Волонтеры Ноябрьска (ЯНАО) уговорили губернатора Дмитрия Артюхова взять под опеку бездомного кота из городского приюта. Отвечая на вопрос, согласен ли он принять участие в благотворительном проекте, глава региона попытался сослаться на аллергию, однако узнал, что животное забирать домой не требуется и был вынужден согласиться.

«В Ноябрьске у меня появится свой подшефный кот», — объявил Дмитрий Артюхов под аплодисменты собравшихся. По словам ноябрянки по имени Наталья, волонтеры помогут губернатору определиться, пусть даже дистанционно, с животным, которое ему предстоит курировать: «Табличку мы уже подготовили».

Губернатор пояснил, что был бы рад забрать кота или кошку домой, но не может этого сделать. «Я отношусь к той несчастной категории, у кого есть аллергия», — сообщил глава региона.

Ранее URA.RU рассказывало, что на встрече с жителями Ноябрьска один из местных жителей сделал публичное предложение руки и сердца своей девушке. Ставший свидетелям ситуации губернатор отметил, что это произошло впервые за все время проведения «Честного маршрута».