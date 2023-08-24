В Тюмени в ДТП с легковушкой пострадали пассажиры автобуса. Фото

24 августа 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали мать с 12-летней дочерью Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Тюмени легковушка столкнулась с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса, в том числе 12-летний ребенок. «Около 17:00 напротив дома №129 на улице Широтной водитель легкового автомобиля Lifan при выполнении разворота не уступил дорогу автобусу „ЛиАЗ“ второго маршрута, двигавшемуся во встречном направлении. В результате ДТП обратились за медпомощью два пассажира автобуса, 42-летняя женщина и ее 12-летняя дочь», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени автобус столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали 10 человек. Фото: УГИБДД по Тюменской области

В Тюмени легковушка столкнулась с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса, в том числе 12-летний ребенок. «Около 17:00 напротив дома №129 на улице Широтной водитель легкового автомобиля Lifan при выполнении разворота не уступил дорогу автобусу „ЛиАЗ“ второго маршрута, двигавшемуся во встречном направлении. В результате ДТП обратились за медпомощью два пассажира автобуса, 42-летняя женщина и ее 12-летняя дочь», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени автобус столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали 10 человек.