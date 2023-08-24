В Тюмени в ДТП с легковушкой пострадали пассажиры автобуса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маршрутка
В аварии пострадали мать с 12-летней дочерью Фото:

В Тюмени легковушка столкнулась с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса, в том числе 12-летний ребенок.

«Около 17:00 напротив дома №129 на улице Широтной водитель легкового автомобиля Lifan при выполнении разворота не уступил дорогу автобусу „ЛиАЗ“ второго маршрута, двигавшемуся во встречном направлении. В результате ДТП обратились за медпомощью два пассажира автобуса, 42-летняя женщина и ее 12-летняя дочь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени автобус столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали 10 человек.

Фото:

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В Тюмени легковушка столкнулась с автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали двое пассажиров автобуса, в том числе 12-летний ребенок. «Около 17:00 напротив дома №129 на улице Широтной водитель легкового автомобиля Lifan при выполнении разворота не уступил дорогу автобусу „ЛиАЗ“ второго маршрута, двигавшемуся во встречном направлении. В результате ДТП обратились за медпомощью два пассажира автобуса, 42-летняя женщина и ее 12-летняя дочь», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени автобус столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали 10 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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