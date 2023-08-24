24 августа 2023

Депутат Госдумы Бессараб: в России увеличится число пенсионеров за счет новых регионов

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Центральное отделение почты во время карантина. Тюмень, почта, пенсия, деньги, наличные
Число пенсионеров в РФ может прибавиться Фото:
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Пенсионная реформа в России

В России может увеличиться количество пенсионеров за счет граждан, живущих в новых регионах страны. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее стало известно, что количество пенсионеров в России за полгода снизилось на 404 200 человек. На 1 июля их численность составила 41,38 миллиона граждан. Такие данные приводит Социальный фонд РФ. Подобный показатель является минимальным с начала реализации пенсионной реформы.

«К 2028 году число пенсионеров не должно снизиться кардинально. Но с учетом новых территорий это число еще может прибавиться. Еще посмотрим, что мы увидим в этом году после присоединения и начала выплат по пенсионному законодательству Российской Федерации», — сказала Светлана Бессараб.

Нынешнее снижение числа пенсионеров на 400 тысяч депутат Госдумы связала с переходным периодом пенсионной реформы. «Да, число пенсионеров снизилось. Но, как показывают данные Росстата, прежде всего это снижение обусловлено переходным периодом пенсионной реформы. Количество человек, которые могли бы уйти на пенсию, и те, которые ушли, как раз различается на это огромное значение. Но вместе с тем мы потеряли пенсионеров, пожилых людей в период пандемии. Это тоже нельзя списывать со счетов», — уточнила парламентарий.

Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Согласно плану, каждые шесть месяцев до 2028 года происходит подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Изменения касаются большинства граждан РФ, однако есть ряд льгот для работников определенных специальностей, например, медработников, педагогов и других.

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В России может увеличиться количество пенсионеров за счет граждан, живущих в новых регионах страны. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ранее стало известно, что количество пенсионеров в России за полгода снизилось на 404 200 человек. На 1 июля их численность составила 41,38 миллиона граждан. Такие данные приводит Социальный фонд РФ. Подобный показатель является минимальным с начала реализации пенсионной реформы. «К 2028 году число пенсионеров не должно снизиться кардинально. Но с учетом новых территорий это число еще может прибавиться. Еще посмотрим, что мы увидим в этом году после присоединения и начала выплат по пенсионному законодательству Российской Федерации», — сказала Светлана Бессараб. Нынешнее снижение числа пенсионеров на 400 тысяч депутат Госдумы связала с переходным периодом пенсионной реформы. «Да, число пенсионеров снизилось. Но, как показывают данные Росстата, прежде всего это снижение обусловлено переходным периодом пенсионной реформы. Количество человек, которые могли бы уйти на пенсию, и те, которые ушли, как раз различается на это огромное значение. Но вместе с тем мы потеряли пенсионеров, пожилых людей в период пандемии. Это тоже нельзя списывать со счетов», — уточнила парламентарий. Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Согласно плану, каждые шесть месяцев до 2028 года происходит подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Изменения касаются большинства граждан РФ, однако есть ряд льгот для работников определенных специальностей, например, медработников, педагогов и других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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