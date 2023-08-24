Депутат Госдумы Бессараб: в России увеличится число пенсионеров за счет новых регионов

25 августа 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Число пенсионеров в РФ может прибавиться Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В России может увеличиться количество пенсионеров за счет граждан, живущих в новых регионах страны. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ранее стало известно, что количество пенсионеров в России за полгода снизилось на 404 200 человек. На 1 июля их численность составила 41,38 миллиона граждан. Такие данные приводит Социальный фонд РФ. Подобный показатель является минимальным с начала реализации пенсионной реформы. «К 2028 году число пенсионеров не должно снизиться кардинально. Но с учетом новых территорий это число еще может прибавиться. Еще посмотрим, что мы увидим в этом году после присоединения и начала выплат по пенсионному законодательству Российской Федерации», — сказала Светлана Бессараб. Нынешнее снижение числа пенсионеров на 400 тысяч депутат Госдумы связала с переходным периодом пенсионной реформы. «Да, число пенсионеров снизилось. Но, как показывают данные Росстата, прежде всего это снижение обусловлено переходным периодом пенсионной реформы. Количество человек, которые могли бы уйти на пенсию, и те, которые ушли, как раз различается на это огромное значение. Но вместе с тем мы потеряли пенсионеров, пожилых людей в период пандемии. Это тоже нельзя списывать со счетов», — уточнила парламентарий. Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Согласно плану, каждые шесть месяцев до 2028 года происходит подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Изменения касаются большинства граждан РФ, однако есть ряд льгот для работников определенных специальностей, например, медработников, педагогов и других. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России может увеличиться количество пенсионеров за счет граждан, живущих в новых регионах страны. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Ранее стало известно, что количество пенсионеров в России за полгода снизилось на 404 200 человек. На 1 июля их численность составила 41,38 миллиона граждан. Такие данные приводит Социальный фонд РФ. Подобный показатель является минимальным с начала реализации пенсионной реформы. «К 2028 году число пенсионеров не должно снизиться кардинально. Но с учетом новых территорий это число еще может прибавиться. Еще посмотрим, что мы увидим в этом году после присоединения и начала выплат по пенсионному законодательству Российской Федерации», — сказала Светлана Бессараб. Нынешнее снижение числа пенсионеров на 400 тысяч депутат Госдумы связала с переходным периодом пенсионной реформы. «Да, число пенсионеров снизилось. Но, как показывают данные Росстата, прежде всего это снижение обусловлено переходным периодом пенсионной реформы. Количество человек, которые могли бы уйти на пенсию, и те, которые ушли, как раз различается на это огромное значение. Но вместе с тем мы потеряли пенсионеров, пожилых людей в период пандемии. Это тоже нельзя списывать со счетов», — уточнила парламентарий. Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Согласно плану, каждые шесть месяцев до 2028 года происходит подъем пенсионного возраста от 55 до 60 лет для женщин и от 60 до 65 для мужчин. Изменения касаются большинства граждан РФ, однако есть ряд льгот для работников определенных специальностей, например, медработников, педагогов и других.