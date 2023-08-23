23 августа 2023

«Ведомости»: число пенсионеров в России сократилось на 400 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг против повышения пенсионного возраста. Пермь, пенсионерка, флаг, митинг, триколор, пенсионная реформа
Численность пенсионеров на 1 июля составила 41,38 миллиона человек Фото:

Количество пенсионеров в России за полгода снизилось на 404 200 человек и на 1 июля их численность составила 41,38 миллиона. Этот показатель является минимальным за все время действия пенсионной реформы. Данные приводит Социальный фонд РФ.

«За полгода численность пенсионеров в России сократилась на 404 200 человек. По состоянию на 1 января 2023 г. их было 41,78 млн, а 1 июля — уже 41,38 млн. Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы», — сообщают «Ведомости», проанализировав статистику ведомства.

По мнению экспертов, основная причина такого снижения связана с переходным периодом пенсионной реформы, так как в этом году, а также в 2025 и 2027 годах на пенсию выйдут только те, кому она положена досрочно. Помимо этого, среди причин снижения количества пенсионеров специалисты называют эффект от пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что индексация пенсии с 1 сентября ждет тех, кто уволился в августе, а также россиян, которым в сентябре исполнится 80 лет. Повышенная страховая выплата может прийти через три или четыре месяца.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Количество пенсионеров в России за полгода снизилось на 404 200 человек и на 1 июля их численность составила 41,38 миллиона. Этот показатель является минимальным за все время действия пенсионной реформы. Данные приводит Социальный фонд РФ. «За полгода численность пенсионеров в России сократилась на 404 200 человек. По состоянию на 1 января 2023 г. их было 41,78 млн, а 1 июля — уже 41,38 млн. Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы», — сообщают «Ведомости», проанализировав статистику ведомства. По мнению экспертов, основная причина такого снижения связана с переходным периодом пенсионной реформы, так как в этом году, а также в 2025 и 2027 годах на пенсию выйдут только те, кому она положена досрочно. Помимо этого, среди причин снижения количества пенсионеров специалисты называют эффект от пандемии COVID-19. Ранее сообщалось, что индексация пенсии с 1 сентября ждет тех, кто уволился в августе, а также россиян, которым в сентябре исполнится 80 лет. Повышенная страховая выплата может прийти через три или четыре месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...