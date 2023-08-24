Мэр Екатеринбурга стал жертвой мошенников. Скрин

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Презентация монеты «Екатеринбург 300». Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов в беседе с депутатом опроверг причастность к рассылке Фото:

От имени главы Екатеринбурга Алексея Орлова рассылают странные сообщения с предупреждением о звонках из ФСБ. Одно из них получил депутат гордумы, Герой России Сергей Воронин, рассказал он URA.RU.

«Сергей Николаевич, добрый вечер. Мне из Московского ФСБ звонили только что. У них там какая-то ситуация произошла, сказали предупредить, что будут [звонить] некоторым людям из администрации, в том числе вам. Не знаю, что у Москвы за вопросы к вам, но просто, чтобы вы знали», — сказано в сообщении, отправленном Воронину фейковым аккаунтом «Алексей Орлов» (номер скрыт) в Telegram.

«По таким пустякам мне бы глава города не звонил. Поэтому я засомневался и переспросил у него лично», — поделился Воронин. «У нас ведь сейчас мир мошенников виртуальных. Я человек старой закалки, поэтому лучше перестрахуюсь», — объяснил свою логику депутат.

Будет ли обращаться мэр к силовикам, пока неизвестно. Ранее нечто похожее устроили в отношении его зама Рустама Галямова.

Такое сообщение Сергей Воронин получил в Telegram
Такое сообщение Сергей Воронин получил в Telegram
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От имени главы Екатеринбурга Алексея Орлова рассылают странные сообщения с предупреждением о звонках из ФСБ. Одно из них получил депутат гордумы, Герой России Сергей Воронин, рассказал он URA.RU. «Сергей Николаевич, добрый вечер. Мне из Московского ФСБ звонили только что. У них там какая-то ситуация произошла, сказали предупредить, что будут [звонить] некоторым людям из администрации, в том числе вам. Не знаю, что у Москвы за вопросы к вам, но просто, чтобы вы знали», — сказано в сообщении, отправленном Воронину фейковым аккаунтом «Алексей Орлов» (номер скрыт) в Telegram. «По таким пустякам мне бы глава города не звонил. Поэтому я засомневался и переспросил у него лично», — поделился Воронин. «У нас ведь сейчас мир мошенников виртуальных. Я человек старой закалки, поэтому лучше перестрахуюсь», — объяснил свою логику депутат. Будет ли обращаться мэр к силовикам, пока неизвестно. Ранее нечто похожее устроили в отношении его зама Рустама Галямова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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