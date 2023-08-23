Из-за поломки теплохода изменился график движения речных судов из Салехарда

24 августа 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

Изменится график движения речных судов из Салехарда до Нового Порта и Яр-Сале Фото: Сергей Русанов © URA.RU Из-за поломки теплохода «Рем Вяхирев» внесены изменения в график движения речного транспорта из Салехарда до Нового Порта и Яр-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Из-за неисправности теплохода „Рем Вяхире“ вносятся изменения в расписание движения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента. Новый график перевозок действует на маршрутах Салехард — Новый Порт и Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Пассажирам, купившим билеты онлайн рекомендовано уточнять время и тип судов, которые будут осуществлять перевозку. Оперативную информацию о новом расписание можно получить в справочной службе речного вокзала Салехарда, а также в пассажирском отделе или в центральной диспетчерской службе АО «Северречфлот».

Из-за поломки теплохода «Рем Вяхирев» внесены изменения в график движения речного транспорта из Салехарда до Нового Порта и Яр-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Из-за неисправности теплохода „Рем Вяхире“ вносятся изменения в расписание движения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента. Новый график перевозок действует на маршрутах Салехард — Новый Порт и Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Пассажирам, купившим билеты онлайн рекомендовано уточнять время и тип судов, которые будут осуществлять перевозку. Оперативную информацию о новом расписание можно получить в справочной службе речного вокзала Салехарда, а также в пассажирском отделе или в центральной диспетчерской службе АО «Северречфлот».