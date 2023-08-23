23 августа 2023

Из-за поломки теплохода изменился график движения речных судов из Салехарда

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, река кама, прогулочный теплоход
Изменится график движения речных судов из Салехарда до Нового Порта и Яр-Сале Фото:

Из-за поломки теплохода «Рем Вяхирев» внесены изменения в график движения речного транспорта из Салехарда до Нового Порта и Яр-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Из-за неисправности теплохода „Рем Вяхире“ вносятся изменения в расписание движения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента. Новый график перевозок действует на маршрутах Салехард — Новый Порт и Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале.

Пассажирам, купившим билеты онлайн рекомендовано уточнять время и тип судов, которые будут осуществлять перевозку. Оперативную информацию о новом расписание можно получить в справочной службе речного вокзала Салехарда, а также в пассажирском отделе или в центральной диспетчерской службе АО «Северречфлот».

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Из-за поломки теплохода «Рем Вяхирев» внесены изменения в график движения речного транспорта из Салехарда до Нового Порта и Яр-Сале. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Из-за неисправности теплохода „Рем Вяхире“ вносятся изменения в расписание движения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте департамента. Новый график перевозок действует на маршрутах Салехард — Новый Порт и Салехард — Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. Пассажирам, купившим билеты онлайн рекомендовано уточнять время и тип судов, которые будут осуществлять перевозку. Оперативную информацию о новом расписание можно получить в справочной службе речного вокзала Салехарда, а также в пассажирском отделе или в центральной диспетчерской службе АО «Северречфлот».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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